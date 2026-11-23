La presentación del Coro de la Ciudad se realizó en el Teatro 3 de Febrero, con la dirección de Eliseo Almada y artistas invitados

El Coro de la Ciudad presentó su muestra anual en el Teatro 3 de Febrero y celebró los 30 años del programa municipal Todas las Voces, una iniciativa que desde hace tres décadas promueve la formación vocal y la participación comunitaria en Paraná.

La presentación, realizada este sábado, estuvo dirigida por Eliseo Almada y reunió a los integrantes del elenco municipal junto a artistas y agrupaciones invitadas. Participaron Allpa Mayú, Facundo Aquilini, Santiago Weber y el Taller de Canto Comunitario, en una propuesta que permitió compartir el trabajo desarrollado durante 2026 y mostrar el crecimiento de los distintos espacios de formación.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó la convocatoria y el vínculo que el coro construyó con la comunidad. “Nuestro coliseo cultural hoy está abriendo las puertas para nuestro queridísimo Coro de la Ciudad. Para nosotros es una jornada hermosa, con sala llena, porque el coro genera eso también en los paranaenses y las paranaenses”, expresó.

En ese sentido, valoró la presencia del elenco en diferentes espacios de la ciudad, como la Peatonal San Martín, las comisiones vecinales y los encuentros culturales. También hizo referencia a las capacitaciones, los encuentros corales y la incorporación del Taller de Canto Comunitario, propuestas que ampliaron las posibilidades de participación y formación artística.

Arijón remarcó, además, la importancia de sostener estos espacios y ofrecer escenarios para que sus integrantes puedan compartir el trabajo realizado. “Es una decisión política de la intendenta Rosario Romero seguir poniendo al Coro de la Ciudad en el lugar que se merece y continuar generando cultura en la ciudad a través de la música y de la voz”, afirmó.

Por su parte, el director Eliseo Almada manifestó su alegría por el resultado de la presentación y el recorrido del elenco. “Estamos contentos, felices. Ha sido una presentación hermosa, hemos disfrutado mucho y creo que la gente también ha disfrutado. Hemos cantado, y eso es importante”, señaló.

El repertorio propuso un recorrido por diferentes géneros y estilos musicales, con especial presencia del folclore entrerriano, además de canciones populares, infantiles y navideñas. La diversidad de propuestas permitió mostrar las distintas posibilidades del canto colectivo y el trabajo compartido entre el Coro de la Ciudad, el Taller de Canto Comunitario y un grupo de vecinos que se incorporó especialmente para participar del ciclo de Navidad.

El Taller de Canto Comunitario, que funciona desde hace cuatro años, constituye una de las experiencias que ampliaron el alcance de la propuesta municipal. A través de estos espacios, personas con diferentes recorridos y experiencias pueden acercarse a la música, desarrollar sus voces y participar de actividades colectivas sin que sea necesario contar con formación previa.

Durante 2026, el Coro de la Ciudad formó parte de distintas actividades culturales, entre ellas el ciclo Canciones en la Peatonal y el Ciclo de Encuentros Corales, que convocó a agrupaciones de Paraná, Santa Fe y Victoria. Estas iniciativas permitieron generar intercambios entre artistas y fortalecer los vínculos con otros espacios corales de la región.

La actividad del elenco continuará durante las próximas semanas con nuevas presentaciones, entre ellas los tradicionales villancicos en la Peatonal San Martín. De esta manera, el coro volverá a encontrarse con los vecinos en uno de los espacios públicos más transitados de la ciudad, llevando la música a un ámbito cotidiano y abierto a toda la comunidad.

La celebración también puso en primer plano los 30 años de Todas las Voces, un programa municipal que sostiene la práctica coral como una herramienta de formación, expresión y encuentro. A lo largo de estas tres décadas, la iniciativa promovió la participación de personas de distintas edades y acercó el canto a diferentes sectores de Paraná.

Almada aprovechó la ocasión para invitar a quienes tengan interés en cantar a acercarse al coro y animarse a participar. El director explicó que muchos de los integrantes actuales llegaron a través de los encuentros realizados en los barrios y comenzaron sin experiencia previa. En ese sentido, anticipó que en febrero se abrirán las inscripciones para quienes quieran incorporarse al Coro de la Ciudad o al Taller de Canto Comunitario.