El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) ampliará su alcance territorial en su octava edición con funciones gratuitas en seis localidades de la provincia. Chajarí, San José de Feliciano, Concordia, Gualeguaychú, María Grande y Rosario del Tala se suman a la propuesta, que tendrá a Paraná como sede central del 24 al 29 de noviembre.

La iniciativa busca acercar el cine a nuevos públicos y fortalecer la federalización de la cultura, llevando parte de la programación a diferentes puntos del territorio entrerriano. Todas las proyecciones serán con entrada libre y gratuita, una oportunidad para disfrutar de producciones nacionales e internacionales sin necesidad de trasladarse hasta la capital provincial.

En Chajarí, las funciones se realizarán en Cinema Concept, que funciona en el Cine Gran Libertad, ubicado en 3 de Febrero 3060. El martes 24 de noviembre, a las 16, se proyectará Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta. El jueves 26, en el mismo horario, será el turno de Los vencedores, de Pablo Aparo. Finalmente, el viernes 27, también a las 16, se presentará la película chilena Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz.

En San José de Feliciano, la programación tendrá como escenario la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, ubicada en calle Sarmiento N° 1. El martes 24, a las 19, se proyectará Una canción para mi tierra y, a las 20.30, Los vencedores. El viernes 27, a las 14, llegará Denominación de Origen. La propuesta también incluirá producciones locales: Cinco sospechosos, de Rocío Carolina Verón, y La llamada, de Osvaldo Valentín Berón, esta última integrante de la Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos.

Concordia tendrá funciones en dos espacios. En el Cine Círculo, ubicado en Andrade 36, el miércoles 25 de noviembre se proyectará Una canción para mi tierra, a las 18; Los vencedores, a las 20; y Denominación de Origen, a las 22. Ese mismo día, a las 10.30, la Casa del Bicentenario, situada en Moulins 1779, dentro del predio del Polideportivo Víctor Oppel, recibirá otra función de Una canción para mi tierra.

En Gualeguaychú, el encuentro con el cine será el viernes 27 de noviembre, a las 21, en Sinergia Espacio INCAA, ubicado en Alem 367. Allí se proyectará Los vencedores, la película dirigida por Pablo Aparo.

Por su parte, María Grande tendrá dos jornadas de proyecciones en el Salón de Convenciones, ubicado en Urquiza 860. El martes 24 de noviembre, a las 18, se presentará Los vencedores, mientras que el miércoles 25, en el mismo horario, se proyectará Una canción para mi tierra.

En Rosario del Tala, la función se realizará el viernes 27 de noviembre, a las 16.30, en el Centro Comunitario Gilda Vargas, ubicado en la intersección de Río Negro y Almirante Brown, en el barrio Los Bretes. La película elegida para la jornada será Una canción para mi tierra.

La octava edición del FICER se desarrollará del 24 al 29 de noviembre, con Paraná como sede central y funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. El festival es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, la Secretaría de Cultura provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.

La programación cuenta con el acompañamiento de organismos, instituciones y empresas que auspician esta edición, entre ellos el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el INCAA, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, la Cámara de Diputados de Entre Ríos, La Vieja Usina, Mirador Tec y Cine Las Tipas Paraná, además de otras entidades y espacios culturales.

La propuesta también incluye el acompañamiento de DAC y Género DAC, que contribuyeron al Foco: Aristarain, una selección de películas en homenaje al director dentro de la sección Cinemateca Presenta. Se suman la Embajada de Francia, el Museo del Cine y Mirador Tec Inmersivo.

Con esta extensión territorial, el FICER vuelve a poner en primer plano el valor del cine como espacio de encuentro, intercambio y construcción cultural. La posibilidad de compartir películas en distintas ciudades permite ampliar el acceso a las producciones audiovisuales y fortalecer el vínculo entre realizadores, salas y comunidades de toda la provincia.

La grilla completa de actividades de la octava edición puede consultarse en el sitio oficial del FICER.