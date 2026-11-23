“Hoy estamos enfocados en la gestión”, manifestó el intendente de Concordia, Francisco Azcué. “Lo vamos a poner en consideración de los de los vecinos”, dijo.

Azcué indicó que la posibilidad de una nueva candidatura será consultada y decidida por los vecinos de Concordia.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, se refirió a la posibilidad de presentarse como candidato para buscar un nuevo mandato en las Elecciones 2027 municipales. En sus declaraciones, el jefe comunal hizo referencia a su futuro político y a la posibilidad de continuar al frente del Ejecutivo municipal, aunque puso el foco en la responsabilidad que tiene actualmente como intendente y en el trabajo de gestión.

“Lo vamos a poner en consideración de los de los vecinos. Nosotros estamos enfocados en la gestión, en lo que tenemos que hacer, en continuar cumpliendo con nuestros objetivos. Nosotros tenemos un plan de gobierno que lo comenzamos a desarrollar desde que iniciamos la gestión. Ahora, en esta etapa ya tenemos otra capacidad presupuestaria, otra capacidad funcional”, comentó a UNO .

La cuestión de una eventual reelección comienza a instalarse en el escenario político de Concordia, teniendo en cuenta que el calendario electoral de 2027 marcará un nuevo momento de definiciones para los distintos espacios políticos.

“Tenemos muchos desafíos que requieren más de una gestión para cumplirlos. Muchos proyectos complejos como por ejemplo el proyecto de la zona logística, el proyecto de ordenamiento urbano también muy complejo, muy importante”, precisó.

Las aspiraciones del intendente de Concordia

En ese contexto, Azcué fue consultado sobre sus aspiraciones y dejó en claro que, por el momento, su prioridad pasa por la administración municipal y el cumplimiento de los objetivos planteados para su gestión.

“Son los vecinos de Concordia quienes deciden quién va a gobernar. Así que soy muy respetuoso de eso. Nosotros ahora estamos en gestión, vamos a continuar trabajando con vocación de servicio, con honestidad, con muchas ganas”, contó.

La posibilidad de buscar un segundo mandato será, sin dudas, uno de los temas que comenzarán a generar mayor expectativa en el ámbito político local a medida que se acerquen las elecciones.

“Mucha gente me dice, ‘ahora queremos que sigan’. Llevó más de dos años toda esa parte dura que fue ordenar, que fue tomar decisiones que generaron muchas tensiones y ahora como que se ven realmente los cambios. Entonces, bueno, es natural que nosotros pretendamos profundizar la transformación”, finalizó.