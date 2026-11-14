El CAE cayó 23-20 ante el conjunto rosarino en la final del Top 10 del Torneo Regional del Litoral 2026, disputada en el Estadio Capibaras XV del Parque Independencia.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná no pudo coronar su gran temporada con el título del Torneo Regional del Litoral. En una final apasionante, disputada este sábado por la noche en el Estadio Capibaras XV del Parque Independencia, el Albinegro perdió 23-20 frente a Duendes de Rosario, que se quedó con la corona de la 26ª edición del certamen organizado por las uniones de rugby de Entre Ríos, Rosario y Santa Fe.

El conjunto paranaense comenzó mejor y golpeó primero. A los nueve minutos, el Vendaval llegó al try para ponerse 5-0 arriba y alimentar la ilusión de quedarse con el campeonato. Sin embargo, Duendes reaccionó y empezó a inclinar el desarrollo a su favor.

A los 19 minutos, Emiliano Bofelli apoyó un try que, con la conversión de Di Capua, le permitió al equipo rosarino pasar al frente por 7-5. El Verdulero encontró mayor contundencia y volvió a golpear a los 30, con otro try y su correspondiente conversión para estirar la diferencia a 14-5.

El dominio de Duendes se tradujo en un nuevo penal convertido a los 35 minutos, que llevó el marcador a 17-5. Estudiantes necesitaba una respuesta antes del descanso y la consiguió sobre el cierre de la primera etapa: a los 38 minutos apoyó un try para achicar la distancia y marcharse al entretiempo 17-10.

Estudiantes luchó hasta el final, pero Duendes se consagró campeón del Regional del Litoral

Estudiantes y Duendes se enfrentaron en la final del TRL.

En el complemento, el conjunto rosarino volvió a sumar mediante un penal a los 47 minutos y estableció una diferencia de diez puntos. La respuesta del CAE fue inmediata: un minuto después, también de penal, dejó el resultado 20-13 y mantuvo abierta la definición.

Duendes consiguió estirar nuevamente la ventaja a los 63 minutos, con otro penal que puso el marcador 23-13. Pero Estudiantes no bajó los brazos. El Vendaval fue en busca de la remontada y a los 71 minutos llegó al try, que además convirtió, para quedar a solamente tres puntos: 23-20.

Los últimos minutos encontraron al equipo paranaense con la ilusión de dar vuelta la historia, aunque el esfuerzo no alcanzó para modificar el resultado. Duendes sostuvo la diferencia y terminó celebrando el campeonato, mientras que Estudiantes se quedó con el subcampeonato después de una final en la que peleó hasta el último tramo.