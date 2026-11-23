La joven fue encontrada con lesiones visibles en la vía pública de Concordia. Su testimonio permitió avanzar en una investigación y secuestrar armas y municiones.

La joven fue encontrada con lesiones visibles en la vía pública de Concordia. Su testimonio permitió avanzar en una investigación y secuestrar armas y municiones.

Un grave episodio de violencia de género salió a la luz en Concordia, luego de que una joven de 21 años fuera localizada con lesiones visibles y denunciara haber sido golpeada por su pareja, un hombre de 36 años. Según su relato, también habría sido privada de su libertad, amenazada y obligada a ocultar armas. Pese a los procedimientos policiales realizados, el acusado todavía no fue detenido.

Pero el relato de la víctima reveló una situación aún más preocupante. Según denunció, desde hacía varios meses venía atravesando episodios de violencia de género, durante los cuales habría sido encerrada contra su voluntad, amenazada y obligada a mantener ocultas armas que pertenecían al agresor.

La intervención estuvo a cargo de personal de Comisaría Cuarta, que encontró a la joven en la vía pública,a la madrugada. Al ser asistida, manifestó que había sido agredida físicamente por su pareja mediante golpes de puño, sufriendo, entre otras lesiones, la fractura de una pieza dentaria. Además, denunció que el hombre le había sustraído su teléfono celular.

Una joven de Concordia denunció que su pareja la golpeaba, la encerraba y la amenazaba Foto UNO Archivo/Ilustrativa

Secuestraron dos armas y municiones

A partir de la denuncia, los efectivos policiales iniciaron tareas investigativas y acompañaron a la joven, logrando localizar y secuestrar una pistola de gas comprimido y un revólver calibre .32 largo, que no tenía numeración visible y contenía seis cartuchos completos.

Posteriormente, con el avance de la investigación, se solicitó una medida judicial sobre un inmueble vinculado al denunciado.

El allanamiento se concretó durante la tarde de este domingo, por orden del Juzgado de Garantías N.º 4 y arrojó resultado positivo. En el lugar, los uniformados secuestraron dos cartuchos calibre .32 largo, un proyectil, una garrafa de gas comprimido y una caja con proyectiles plásticos destinados a un arma de ese tipo, publicó 7Paginas.

Una causa que sigue bajo investigación

La investigación judicial continúa por presuntos hechos de lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género, además de la tenencia de un arma de fuego. Mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido, el hombre denunciado aún no fue detenido.