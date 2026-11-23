El Centro Comunitario Los Conejitos realizó un operativo solidario y entregó 170 viandas a familias damnificadas por las inundaciones en Bajada Grande, Paraná

El Centro Comunitario Los Conejitos realizó un operativo solidario y entregó 170 viandas a familias damnificadas por las inundaciones en Bajada Grande, Paraná

El Centro Comunitario Los Conejitos realizó un operativo solidario y entregó 170 viandas a familias damnificadas por las inundaciones en Bajada Grande, Paraná

El Centro Comunitario Los Conejitos realizó un operativo solidario y entregó 170 viandas a familias damnificadas por las inundaciones en Bajada Grande, Paraná

El Centro Comunitario Los Conejitos realizó un operativo solidario y entregó 170 viandas a familias damnificadas por las inundaciones en Bajada Grande, Paraná

El Centro Comunitario Los Conejitos realizó un operativo solidario y entregó 170 viandas a familias damnificadas por las inundaciones en Bajada Grande, Paraná

El Centro Comunitario Los Conejitos realizó un operativo solidario y entregó 170 viandas a familias damnificadas por las inundaciones en Bajada Grande, Paraná

El domingo, el Centro Comunitario Los Conejitos realizó un operativo solidario con entrega de 170 viandas a las familias damnificadas por las inundaciones en el barrio Bajada Grande, el más afectado en la ciudad de Paraná, en el marco del fenómeno El Niño.