El domingo, el Centro Comunitario Los Conejitos realizó un operativo solidario con entrega de 170 viandas a las familias damnificadas por las inundaciones en el barrio Bajada Grande, el más afectado en la ciudad de Paraná, en el marco del fenómeno El Niño.
Inundaciones en Paraná: solidaridad en Bajada Grande
El Centro Comunitario Los Conejitos realizó un operativo solidario y entregó 170 viandas a familias damnificadas por las inundaciones en Bajada Grande, Paraná
23 de noviembre 2026 · 10:58hs
Junto a personal municipal, de Bomberos Voluntarios de Paraná, Defensa Civil y Grupo de Evacuación y Rescate los voluntarios de Los Conejitos llevaron alimentos y agua potable a las personas aisladas.