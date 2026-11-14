Se juegan las semifinales del Torneo Oficial de Damas.

Se disputarán las semifinales de la Zona Campeonato y la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey.

Sábado de acción para las mujeres de la bocha y el stick. En esta jornada se jugarán las semifinales de la Zona Campeonato y la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Toda las actividades se desarrollarán en los sintéticos de Estudiantes, Rowing, Capibá y Talleres.