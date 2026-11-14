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Se juegan las semifinales del Torneo Oficial de Damas

Se disputarán las semifinales de la Zona Campeonato y la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey.

14 de noviembre 2026 · 09:56hs
Se juegan las semifinales del Torneo Oficial de Damas.

Gentileza Colo Cabrera

Se juegan las semifinales del Torneo Oficial de Damas.

Sábado de acción para las mujeres de la bocha y el stick. En esta jornada se jugarán las semifinales de la Zona Campeonato y la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Toda las actividades se desarrollarán en los sintéticos de Estudiantes, Rowing, Capibá y Talleres.

Los partidos corresponderán a las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera.

Las semifinales del Torneo Oficial de Damas

Zona Campeonato

En El Plumazo: Semis 1-4

Sub 16: Estudiantes Negro vs Rowing Azul

Sub 19: Estudiantes Negro vs Tilcara

Sub 14: Paracao Azul vs Talleres Rojo

Reserva: Estudiantes Negro vs Paracao Azul

Primera: Estudiantes Negro vs Paracao Azul

En La Tortuguita: Semis 2-3

Sub 16: Paracao Azul vs Talleres Rojo

Sub 19: Rowing Azul vs Paracao Azul

Sub 14: Rowing Azul vs Estudiantes Negro

Reserva: Rowing Azul vs Talleres Rojo

Primera: Rowing Azul vs Talleres Rojo

Zona Ascenso

En Capibá: Semis 1-4

Sub 16: La Paz HC vs Rowing Blanco

Sub 19: Rowing Blanco vs Paracao Amarillo

Sub 14: La Paz HC vs Unión Agrarios Cerrito

Reserva: Capibá vs Diamantino

Primera: Capibá vs Unión Agrarios Cerrito

En Talleres: Semis 2-3

Sub 16: Capibá vs Unión Agrarios Cerrito

Sub 19: Unión Agrarios Cerrito vs Capibá

Sub 14: Talleres Blanco vs Rowing Blanco

Reserva: Rowing Blanco vs Talleres B

Primera: Talleres Blanco vs Rowing Blanco

Torneo Oficial de Damas Federación Entrerriana de Hockey Estudiantes Rowing
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