Sábado de acción para las mujeres de la bocha y el stick. En esta jornada se jugarán las semifinales de la Zona Campeonato y la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Toda las actividades se desarrollarán en los sintéticos de Estudiantes, Rowing, Capibá y Talleres.
Se juegan las semifinales del Torneo Oficial de Damas
Se disputarán las semifinales de la Zona Campeonato y la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey.
Los partidos corresponderán a las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera.
Las semifinales del Torneo Oficial de Damas
Zona Campeonato
En El Plumazo: Semis 1-4
Sub 16: Estudiantes Negro vs Rowing Azul
Sub 19: Estudiantes Negro vs Tilcara
Sub 14: Paracao Azul vs Talleres Rojo
Reserva: Estudiantes Negro vs Paracao Azul
Primera: Estudiantes Negro vs Paracao Azul
En La Tortuguita: Semis 2-3
Sub 16: Paracao Azul vs Talleres Rojo
Sub 19: Rowing Azul vs Paracao Azul
Sub 14: Rowing Azul vs Estudiantes Negro
Reserva: Rowing Azul vs Talleres Rojo
Primera: Rowing Azul vs Talleres Rojo
Zona Ascenso
En Capibá: Semis 1-4
Sub 16: La Paz HC vs Rowing Blanco
Sub 19: Rowing Blanco vs Paracao Amarillo
Sub 14: La Paz HC vs Unión Agrarios Cerrito
Reserva: Capibá vs Diamantino
Primera: Capibá vs Unión Agrarios Cerrito
En Talleres: Semis 2-3
Sub 16: Capibá vs Unión Agrarios Cerrito
Sub 19: Unión Agrarios Cerrito vs Capibá
Sub 14: Talleres Blanco vs Rowing Blanco
Reserva: Rowing Blanco vs Talleres B
Primera: Talleres Blanco vs Rowing Blanco