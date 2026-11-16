El Decano recibirá este lunes desde las 21.30 al CAE en el partido que abrirá la serie de playoffs del Torneo Clausura de la APB.

Quique recibirá este lunes a Estudiantes en el encuentro que abrirá la serie de cuartos de final del Torneo Clausura de Primera A, denominado Orlando Chungo Butta, que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Este duelo se disputará a partir de las 21.30 en el estadio estadio Guillermo Gayá.

El Decano llega a esta instancia después de finalizar tercero en la fase regular, mientras que el CAE consiguió su clasificación en el sexto puesto. Ambos equipos disputarán una serie al mejor de tres partidos, por lo que el primero que obtenga dos victorias avanzará a las semifinales.

Los restantes cruces del Torneo Clausura

La cartelera correspondiente a la Liga Provincial impactó en el desarrollo de los playoffs del Torneo Clausura de la APB. En este sentido, los primeros puntos de los restantes cruces de cuartos de final fueron programados para el lunes 23 de noviembre.

Los enfrentamientos quedaron definidos de acuerdo con las posiciones finales de la fase regular:

Sionista (1°) vs. Talleres (8°)

Recreativo (2°) vs. Paracao (7°)

Quique (3°) vs. Estudiantes (6°)

Olimpia (4°) vs. Ciclista (5°)

Tanto los cuartos de final como las semifinales se disputarán al mejor de tres encuentros.

Con los ocho clasificados definidos, comienza la etapa decisiva del Clausura, que determinará al campeón de Primera A de la segunda mitad de la temporada 2026.