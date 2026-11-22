Un motociclista murió en un choque con un auto en Crespo. Un joven fue detenido por homicidio imprudente.

Un motociclista de 27 años murió durante la madrugada de este domingo, luego de protagonizar un violento choque frontal con un automóvil, conducido por un joven de 19 años, en la ciudad de Crespo.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 2, en la intersección de la Ruta Nacional 131 y el Acceso Illia. Por causas que son materia de investigación, colisionaron un Volkswagen Golf y una motocicleta Motomel 110 cc.

Fallecimiento

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas que le provocaron la muerte en el lugar. El joven, de 27 años, era oriundo de Libertador San Martín, departamento Diamante. En tanto, el conductor del automóvil es oriundo de Seguí e iba compañado por una adolescente en el momento de los hechos.

De acuerdo a las primeras actuaciones informadas a UNO por la policía, el motociclista circulaba por Ruta Nacional N.º 131 y, al llegar a la intersección con el acceso Presidente Illia, realizó una maniobra de giro con intenciones de ingresar a la ciudad de Crespo, momento en el cual, por circunstancias que se tratan de establecer, se produjo la colisión con el automóvil.

A raíz del fuerte impacto, el conductor del motovehículo quedó tendido sobre la cinta asfáltica, en estado de inconsciencia. Minutos después arribó una ambulancia, cuyo personal médico constató que el joven ya no presentaba signos vitales.

En el lugar intervino personal de Comisaría Crespo y Accidentología Vial de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de ambos vehículos, al traslado del cuerpo a la Morgue Judicial y a la realización de las diligencias médicas correspondientes.

Asimismo, se dispuso la extraccion de sangre y orina del conductor del automóvil, y la posterior detención del conductor del automóvil, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, en el marco de una causa por homicidio imprudente.