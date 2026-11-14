Estudiantes va por su segunda estrella en el Torneo Regional del Litoral

Desde las 21, el CAE jugará en el estadio de Capibaras XV en Rosario ante Duendes, por la final del Top 10 del Torneo Regional del Litoral.

La última vez que jugaron fue en la fecha 15 de la Fase Regular del Torneo Regional del Litoral. Los rosarinos ganaron 30-16 en Paraná.

El Club Atlético Estudiantes de afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes de su temporada: disputará la final del Top 10 del Torneo Regional del Litoral (TRL) 2026 ante Duendes RC de Rosario. El encuentro comenzará a las 21 en el Estadio Capibaras XV del Parque Independencia.

Este encuentro definirá al campeón de la 26ª edición del certamen organizado por las uniones de rugby de Entre Ríos, Rosario y Santa Fe.

El conjunto paranaense llega a la definición después de una gran campaña. Finalizó tercero en la fase regular y dio una muestra de su potencial en las semifinales, donde superó con autoridad por 36 a 12 a Jockey de Rosario, vigente bicampeón de la competencia.

De esta manera, el equipo dirigido por Pedro Fontanetto vuelve a instalarse en una final del Regional del Litoral y ratifica su protagonismo entre los mejores equipos del país. Será su tercera definición en los últimos años, luego del subcampeonato conseguido en 2022 y la consagración de 2023.

Ahora, el Albinegro irá en busca de su segunda estrella en el campeonato interuniones. En la edición pasada había terminado en el tercer puesto y este año tendrá la oportunidad de volver a levantar el trofeo.

Enfrente estará Duendes, uno de los grandes protagonistas históricos del torneo. El conjunto rosarino fue el mejor de la fase regular y consiguió el pasaje a la final tras vencer por 43 a 33 a Santa Fe Rugby en semifinales. Además, es el máximo ganador del TRL, con 13 títulos, y buscará recuperarse del subcampeonato obtenido en 2025.

La final tendrá como árbitro principal a Federico Longobardi, de Santa Fe. Sus asistentes serán Facundo Gorla, también de Santa Fe, y Juan Vega, de Rosario. El TMO estará a cargo de Juan Spirandelli.

La jornada decisiva en el Torneo Regional del Litoral

La programación del sábado en el Estadio Capibaras XV comenzará a las 16.30 con el encuentro por el tercer y cuarto puesto del Top 10, que protagonizarán Jockey de Rosario y Santa Fe Rugby.

Posteriormente, desde las 18.45, se disputará la final de Segunda División entre Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe. El ganador obtendrá el ascenso y participará del Top 10 en la temporada 2027.

El cierre estará reservado para Estudiantes de Paraná y Duendes, en un cruce que tendrá al conjunto entrerriano ante la posibilidad de volver a hacer historia en el rugby regional.

Formaciones para Duendes y Estudiantes

Duendes: Francisco Angaroni, Mateo Negroni, Federico Bautista, Faustino Boeris, Rafael Gietz, Lorenzo Colidio, Giuliano Bufarini, Ignacio Gandini; Valentín Larrazabal, Valentino Dicabua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino, Gino Dicapa y Emiliano Boffelli. Suplentes: Bernardo Lis, Tomás Tenaglia, Federico Rodríguez, Federico Ciancio, Nicolás Sánchez Gómez, Francisco Diez, Giuliano Francescangeli, Juan Ignacio Araujo. HC: Hernán Pavani.

Estudiantes: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich, Francisco Florean, Alvaro Ferreyra, Lisandro Uranga, Felipe Villagran, Juan Mernes, Basilio Cañas; Juan Manuel Lescano, Sebastián Dorigon; Augusto Perren, Máximo Cañas, Santo Lescano, Tomás Ferreyra y Bruno Heit. Diego Correa, Tomas Canepa, Tomás Bertot, Facundo Ferrer, Patricio Ferreras, Juan Bunge, Franco Rossetto, Bautista Lescano, Augusto Giachello, Mateo Santana. HC: Pedro Fontanetto.

Hora: 21.

Árbitro: Federico Longobardi (Santa Fe).

Estadio: Capibaras XV.