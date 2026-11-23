El encuentro reunió clásicos, canciones de distintas etapas y una colaboración inesperada entre los líderes de Las Pelotas y La Vela Puerca

El rock rioplatense tuvo una de sus grandes noches en el Hipódromo de La Plata, donde La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati protagonizaron una nueva fecha del ciclo Noches Capitales 2026. Con miles de personas y un repertorio que combinó clásicos, canciones recientes y encuentros inesperados, los artistas ofrecieron una jornada que tuvo como uno de sus momentos más celebrados el cruce entre Germán Daffunchio y Sebastián Teysera para interpretar juntos "Para no verme más".

La presentación reunió a tres propuestas con identidades propias, pero unidas por la fuerza de sus canciones y su vínculo con distintas generaciones de público. La Vela Puerca, banda uruguaya que recientemente celebró sus 30 años de trayectoria, desplegó un repertorio cargado de temas que forman parte de su historia y que mantienen una fuerte conexión con sus seguidores.

Durante su actuación sonaron canciones como "Llenos de magia", "La calle Adicción", "Clarobscuro", "Vas a escampar" y "El viejo". Sin embargo, uno de los instantes más especiales llegó con la aparición de Germán Daffunchio, líder de Las Pelotas, quien compartió escenario con Sebastián Teysera para darle una nueva interpretación a "Para no verme más".

El encuentro entre ambos músicos fue una de las grandes sorpresas de la jornada. La canción permitió reunir en una misma interpretación a dos referentes de la escena rioplatense y generó una respuesta especial entre quienes acompañaron la presentación desde el Hipódromo de La Plata.

Por su parte, Las Pelotas sostuvo la intensidad con una selección de canciones emblemáticas de su repertorio. "Será", "¿Qué podés dar?", "Víctimas del cielo", "Personalmente", "Si supieras" y "Shine" formaron parte de una presentación que volvió a poner en primer plano la vigencia de una banda fundamental para la historia del rock argentino.

La jornada también contó con la participación de Barbi Recanati. Su repertorio incluyó canciones como "Que no", "Teoría espacial", "Lo que queda", "Arte arte arte" y "Frágil".

El encuentro formó parte de Noches Capitales, el ciclo que volvió a convocar a miles de personas en el Hipódromo de La Plata y que propone una programación con artistas de distintos géneros y generaciones. La iniciativa continúa consolidándose como uno de los espacios destacados de la agenda musical de la ciudad, con fechas que reúnen propuestas populares y referentes de la escena nacional.

La presentación también llegó en un momento especial para La Vela Puerca. La banda uruguaya culminó recientemente su gira por los 30 años de trayectoria, un recorrido que incluyó cerca de 90 conciertos entre 2025 y 2026 en ciudades, festivales y escenarios de distintos países.

Más que una celebración de aniversario, la gira representó un recorrido por una historia construida junto a varias generaciones de seguidores. A lo largo de las presentaciones, el grupo repasó canciones de toda su discografía y volvió a encontrarse con un público que acompañó su crecimiento durante tres décadas.

La continuidad de Noches Capitales tendrá nuevas propuestas durante las próximas semanas. El 28 de noviembre se presentará Un Poco de Ruido; el 4 de diciembre será el turno de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo; el 5 de diciembre llegará Serú Girán por Lebón y Aznar; el 7 de diciembre actuará Abel Pintos; y el 19 de diciembre cerrará esta serie de fechas El Mató a un Policía Motorizado.