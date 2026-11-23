La Conferencia Episcopal Argentina y la alianza evangélica ACIERA advirtieron que la Ley contra la ludopatía corre el riesgo de perder estado parlamentario

La Conferencia Episcopal Argentina y la alianza evangélica ACIERA advirtieron que la Ley contra la ludopatía corre el riesgo de perder estado parlamentario

Autoridades de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas de la Argentina reclamaron la aprobación urgente del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea . La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados otorgada el 27 de noviembre de 2024, se encuentra a pocos días de perder estado parlamentario si no es tratada en el Senado antes de que concluya el mes.

A través de una carta abierta titulada "Es un soplo la vida… pero el bien permanece", la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) hizo un llamado directo a los senadores nacionales. El documento lleva la firma del presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo , acompañado por el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente primero), el obispo César Daniel Fernández (vicepresidente segundo) y el obispo auxiliar Raúl Pizarro (secretario general).

Los representantes eclesiásticos alertaron sobre las severas consecuencias sociales del juego digital descontrolado, detallando la aparición de deudas financieras crecientes, adicciones, deterioro de vínculos familiares, frustración de proyectos de vida y, en las situaciones más extremas, cuadros de desesperación y riesgo de suicidio.

En el documento, que rescata conceptos del papa León XIV sobre la preservación de la dignidad humana y el bienestar de las nuevas generaciones, los obispos interpelaron a la Cámara alta expresando: "Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes".

Salud prioriza la ludopatía y los consumos problemáticos en la agenda pública nacional.

Las iglesias evangélicas denuncian un "ataque" sobre la infancia

Sumándose a la postura del Episcopado, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) remitió una nota a la senadora nacional Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal, exigiendo el tratamiento prioritario del texto legislativo. La carta fue suscripta por el presidente de la entidad, pastor Christian Hooft, junto a los vicepresidentes Jorge Gómez y Carlos Belart.

Desde ACIERA remarcaron su preocupación por la exposición de menores de edad a las plataformas de azar virtuales, advirtiendo que niños y adolescentes sufren un verdadero "ataque" en las redes sociales, donde las apuestas suelen mimetizarse como simples juegos digitales o promocionarse a través de la afición deportiva.

La organización evangélica fundamentó su postura en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral, recordando la obligación del Estado de resguardar el interés superior del niño. Asimismo, instó a las autoridades a combatir las plataformas ilegales de apuestas y a implementar campañas nacionales de concientización y prevención.

Tratamiento a contrarreloj en la Cámara Alta

El proyecto enfrenta momentos decisivos en el recinto parlamentario. Si bien durante la sesión del 19 de noviembre no se aprobó una moción para su tratamiento inmediato, la Cámara alta acordó otorgarle preferencia para la sesión prevista para el próximo 26 de noviembre.

De no concretarse su sanción definitiva antes de finalizar el mes, la iniciativa caducará formalmente, un desenlace que ambas instituciones religiosas urgieron a evitar para resguardar la salud integral de las familias y la juventud.