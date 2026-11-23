La escena del blues tendrá una visita internacional en Paraná. El cantante y guitarrista estadounidense John Mad Dog Watkins se presentará por primera vez en la ciudad el domingo 29 de noviembre, desde las 20, en Tierra Bomba (Urquiza 1214), en el marco de la Peña Antidomingo. El espectáculo marcará el inicio de los festejos por los diez años de la Asociación Litoraleña de Blues (ALBlues), junto a Blues Special Producciones.

Watkins cuenta con una extensa trayectoria en la escena del blues de Chicago y fue integrante de la banda de Willie Dixon, Chicago Blues All Stars, con quien trabajó durante siete años y realizó giras por Estados Unidos, Canadá y Europa. A lo largo de su carrera también compartió escenarios con figuras como Buddy Guy, Koko Taylor, Son Seals, Junior Wells y Snooky Pryor.

La presentación tendrá como anfitrión al Ensamble de la ALBlues. La banda que acompañará al músico estará integrada por Alejandro Migoni en bajo, Adrián Flores en batería y Alejandro Bravo en guitarra, junto a integrantes del ensamble local. La noche contará además con servicio de comidas y bebidas.

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Nacido en Chicago en 1953, Watkins comenzó a acercarse al blues desde muy joven, influenciado por grandes referentes del género. Su recorrido profesional incluyó grabaciones junto a Willie Dixon y otros músicos destacados, además de trabajos discográficos propios como Here I Am. En los últimos años volvió a participar de proyectos vinculados a la tradición del blues de Chicago y continuó colaborando con artistas de la escena internacional.

La visita también representa una oportunidad especial para la Asociación Litoraleña de Blues, que en diciembre cumplirá diez años de actividad. El espacio está integrado por músicos independientes de Paraná que trabajan para difundir y promover el blues tradicional en Entre Ríos, mediante conciertos, encuentros, presentaciones y talleres de intercambio.

Durante esta década, la ALBlues organizó espectáculos con reconocidos artistas nacionales e internacionales, provenientes de Estados Unidos, Brasil, Europa y otros puntos del mundo. También impulsó jams de blues, participó en festivales y ciclos culturales y generó espacios de encuentro para músicos y público.

La llegada de John Mad Dog Watkins será así el primer capítulo de una serie de celebraciones por los diez años de una asociación que contribuyó a sostener y ampliar la presencia del blues en la región.

Entradas disponibles en Passline.