Estudiantes se quedó con el clásico ante Gimnasia y jugará la final del Torneo Clausura ante Racing

El Pincha se impuso por 1-0 en El Bosque ante El Lobo con el gol de Thiago Palacios en el segundo tiempo y se medirá ante La Academia por el título.

8 de diciembre 2025 · 19:22hs
Estudiantes firmó una clasificación histórica en el Bosque y se metió en la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional tras vencer 1-0 a Gimnasia en un clásico cargado de tensión, roce y dramatismo. El Pincha, ordenado, paciente e inteligente para golpear en el momento justo, sacó adelante un duelo cerrado y se ganó el derecho a enfrentar a Racing en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El arranque del encuentro dejó claras las intenciones: Estudiantes salió con más ímpetu y buscó lastimar desde el primer minuto. Apenas a los cinco, el equipo de Eduardo Domínguez ya había acumulado aproximaciones sobre el arco de Nelson Insfrán, impulsado por la movilidad de Edwin Cetré, su arma más punzante en la etapa inicial. Gimnasia respondió con intensidad y fricción, intentando cortar el circuito ofensivo del León con infracciones tácticas y presión sobre la línea media.

Con el correr de los minutos, el Lobo emparejó la historia. A los 24 tuvo una ocasión clara tras una pelota parada que terminó en un remate de Enzo Martínez en medio de una serie de rebotes; Muslera respiró pero la acción dejó expuesta la dificultad de Estudiantes para controlar el juego aéreo en ese tramo. Las tarjetas siguieron apareciendo de ambos lados y el desarrollo se volvió cada vez más impreciso, trabado y discutido.

Lo más destacado del primer tiempo llegó sobre el cierre. A los 38, Tiago Palacios exigió a Insfrán con un centro rasante que el arquero resolvió en dos tiempos. Estudiantes reaccionó con un contraataque punzante y, en la jugada siguiente, Gimnasia devolvió el golpe: Panaro sacó un remate desviado en un defensor que obligó a Muslera a estirarse con un tapadón monumental. Esa atajada, que fue decisiva, evitó el 1-0 del Lobo y sostuvo al León en un momento crítico. El clásico, duro y parejo, se fue al descanso sin goles y con la sensación de que el margen de error sería mínimo.

El complemento comenzó con la misma tónica: mucha fricción, pocas asociaciones y escasa claridad para generar chances reales. A los siete minutos, Santiago Núñez vio la amarilla y la estadística dejó una postal perfecta del nivel de disputa: tres amonestados por lado. El partido seguía sin dueño, trabado en la mitad de la cancha y con ambos conjuntos fallando en los metros finales.

Pero Estudiantes encontró lo que buscaba: eficacia. A los 16 minutos, cuando el clásico parecía destinado a definirse por detalles, Cetré presionó, recuperó y atacó el espacio a toda velocidad por izquierda. Renzo Giampaoli falló en el cruce y el colombiano, rápido de lectura, lanzó un centro rasante que limpió toda la defensa. Tiago Palacios llegó libre por el segundo palo y empujó la pelota para poner el 1-0. Un gol simple, quirúrgico y letal. Un gol de semifinal.

A partir de allí el partido cambió por completo. Gimnasia, obligado, reaccionó con cambios ofensivos: ingresaron Briasco, Merlo y Hurtado para buscar peso en el área. El Lobo tuvo la pelota pero no las ideas, mientras Estudiantes se replegó con orden, administró el ritmo y aprovechó cada interrupción para enfriar un clásico que ya tenía dueño. Domínguez también movió el banco para darle frescura al medio y sostener la intensidad: Amondarain, Alexis Castro y Domínguez entraron para reforzar la estructura.

El tramo final fue un monólogo de centros al área del León. Entre Giampaoli, Núñez, González Pirez y el propio Muslera se encargaron de desactivar cada envío con solvencia. El arquero oriental, figura silenciosa del clásico, se mostró seguro en todas las salidas aéreas y fue clave para sostener la ventaja ante la desesperación del Lobo. La gente en el Bosque empujaba, pero Estudiantes defendía con una serenidad admirable.

A los 47, Gimnasia buscó la heroica metiendo la pelota al área una y otra vez, aunque sin precisión ni claridad. El Pitazo final de Facundo Tello selló una clasificación construida con carácter, oficio y jerarquía en los momentos decisivos.

Estudiantes, que venía de eliminar a Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, vuelve a meterse en una final y reafirma su condición de equipo competitivo en cruces directos. Ahora irá por el título ante Racing, el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades. Una final que promete tensión, emoción y dos hinchadas que viajarán con la ilusión intacta.

El Pincha ganó un clásico durísimo y está otra vez donde quiere estar: a un partido de sumar una estrella más.

