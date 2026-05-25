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Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Un hombre fue hospitalizado tras un choque frontal entre un Fiat Uno y una Toyota Hilux en la Ruta 18, cerca de Viale.

25 de mayo 2026 · 08:34hs
Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Foto Nueva Zona

Un siniestro vial se registró este lunes en horas de la madrugada sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 70, en el tramo comprendido entre Viale y Las Tunas. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron de manera frontal un Fiat Uno y una Toyota Hilux que circulaban en sentidos contrarios.

El Fiat Uno era conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Mojones Sur, quien transitaba en sentido Villaguay–Viale. Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió politraumatismos, un corte en una de sus rodillas y manifestó además dolor abdominal, por lo que fue asistido y trasladado al Hospital Castilla Mira de Viale.

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Un hombre hospitalizado

En tanto, la Toyota Hilux era ocupada por un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes no presentaron lesiones, según informaron desde el puesto de control policial de las rutas 18 y 32.

Tras el accidente, personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito. Si bien la circulación no fue interrumpida, se recomendó transitar con extrema precaución por la zona, consignó el sitio Nueva Zona.

ruta 18 Choque
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