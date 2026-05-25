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Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

El joven de Concordia, Exequiel Sampietro colabora en ferias con su madre para afrontar gastos médicos que tendrá el próximo mes.

25 de mayo 2026 · 22:03hs
El joven junto a su familia busca costearse el tratamiento que deberá afrontar el mes próximo.

El joven junto a su familia busca costearse el tratamiento que deberá afrontar el mes próximo.

Exequiel Sampietro es un joven de Concordia que vende limones, laureles, eucaliptos y otros productos con el objetivo de recaudar fondos para afrontar estudios médicos y avanzar en el reemplazo de sus procesadores auditivos.

joven vende limones
Joven vende limones.

Joven vende limones.

El concordiense comenzó a vender distintos productos, entre ellos limones, hojas de laurel y eucaliptos, con el objetivo de reunir dinero para atender necesidades vinculadas a su salud y a sus estudios.

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Según contó su madre, Mónica Blatt, Exequiel fue operado en el año 2016 en el Hospital Garrahan, donde recibió un implante coclear bilateral que le permitió mejorar significativamente su audición. Sin embargo, con el paso de los años, los procesadores de esos implantes quedaron obsoletos y actualmente uno de ellos se encuentra roto.

La lucha de la familia de Concordia

La familia tiene turno el próximo 17 de junio con el especialista otorrinolaringólogo, instancia clave para completar la documentación y los estudios necesarios que permitan gestionar la cobertura parcial de la obra social para la reparación y reemplazo de los dispositivos, consignó El Concordiense.

Mientras avanzan con los trámites médicos, Exequiel decidió involucrarse activamente para colaborar con los gastos. Ayuda a su madre en distintos eventos y ferias, donde ofrecen productos naturales y elaboraciones caseras para recaudar fondos.

Además de afrontar los costos relacionados con sus implantes auditivos, el joven también busca ahorrar dinero para poder comprarse una computadora, herramienta que considera fundamental para continuar desarrollándose y estudiando.

Joven Limones Concordia
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