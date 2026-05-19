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El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Comenzó a desarrollarse la primera actividad del programa Camino al FICER, una propuesta impulsada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos

19 de mayo 2026 · 14:43hs
El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Comenzó a desarrollarse la primera actividad del programa Camino al FICER, una propuesta impulsada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos en articulación con instituciones educativas de la provincia. La experiencia se llevó adelante junto a estudiantes de segundo año de la Escuela Secundaria N°35 Cesáreo Bernaldo de Quirós, quienes participaron de una jornada artística y colectiva orientada a pensar el universo visual de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.

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La actividad tomó como punto de partida la observación de la fauna silvestre entrerriana, utilizada como disparador creativo para desarrollar producciones vinculadas a la identidad natural y cultural del territorio. Los trabajos realizados por los adolescentes servirán de inspiración para la imagen oficial de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026.

Camino al FICER1

La propuesta forma parte de Camino al FICER, el programa de actividades previas al festival que busca extender la experiencia cinematográfica más allá de sus fechas centrales y generar espacios de encuentro en distintos puntos de la provincia. Con una mirada federal y participativa, la iniciativa apunta a acercar el cine a nuevas audiencias a través de talleres, proyecciones, capacitaciones y experiencias creativas destinadas a infancias, adolescentes y jóvenes.

La actividad estuvo coordinada por integrantes del IAAER, María Emilia Chiapesoni y Juan Vidal, junto a la docente de plástica Marisol Basavilbaso y el equipo docente y directivo de la institución educativa. La propuesta puso el foco en el trabajo colectivo y en la participación activa de los estudiantes como parte de un proceso de creación vinculado al universo audiovisual.

Desde la organización destacaron que Camino al FICER busca generar nuevas formas de acercamiento al cine argentino y entrerriano, promoviendo espacios donde el público pueda no solo ver películas, sino también analizarlas, pensarlas y producir contenidos propios. De este modo, el programa apuesta a construir una experiencia cultural participativa, donde las comunidades formen parte activa del festival desde mucho antes de su inicio oficial.

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