El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

Lautaro Rivero, uno de los apuntados por la derrota de River en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, desactivó su cuenta de Instagram tras el partido y a las horas publicó una historia lamentando el resultado adverso para el Millonario.

El zaguero central cometió el penal con el que Nicolás Fernández igualó el partido y tuvo una desatención con Lucas Martínez Quarta en el tanto con el que Uvita dio vuelta el marcador. Con el antecedente del Superclásico y una sucesión de bajos rendimientos, muchos hinchas lo criticaron desaforadamente, lo que provocó que el futbolista tomara esta decisión.

A falta de poco más de 10 minutos para el final de los 90 minutos, y cuando River ganaba 2 a 1, Rivero interceptó con su brazo izquierdo un pase pinchado del Uvita Fernández hacia Ramiro Hernandes, que picaba dentro del área. Yael Falcón Pérez en primera instancia determinó que no era una mano sancionable, pero, tras ser llamado por Leandro Rey Hilfer, la revisó en el VAR y rectificó su decisión. El ex-Defensa y Justicia lo cambió por gol y puso las cosas 2 a 2.

El Millonario sintió el golpe del empate y Belgrano lo aprovechó. Franco Vázquez ganó una pelota tirándose al suelo por el costado izquierdo y tiró un centro que no llegó a rematar Emiliano Rigoni. La pelota picó dentro del área, hubo una falla de comunicación entre Martínez Quarta y Rivero -a esa altura del partido central y lateral izquierdo respectivamente- y le cayó al propio Uvita, que de zurda anotó el tanto que le dio el título al Pirata.

El lamento de Lautaro Rivero

"Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer. Me voy con bronca porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta. Pero les prometo que el compromiso es total y que voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto. Dios siempre da revancha", escribió Rivero 24 horas después del encuentro.

Cabe remarcar que en el Superclásico del 19 de abril, Rivero fue quien metió la mano en el remate de Miguel Merentiel y provocó el penal con el que Boca venció 1 a 0 a River aquella tarde. Además, venía siendo foco de críticas por su bajo rendimiento en el 2026, muy distante al del 2025, año en el que se destacó durante su cesión en Central Córdoba, volvió al Millonario y se ganó la titularidad, y hasta fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

El zaguero oriundo de Moreno, con contrato hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, es uno de los jugadores que podría irse de River en el mercado de pases que comenzará en unos días. Es pretendido por varios equipos de Europa y la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo cree que es un buen momento para sacar una cuantiosa suma por él.