Talleres finalizó tercero en la Súper Liga B1 de Caballeros

En su último partido del certamen que se disputó en Tucumán, Talleres goleó 3-0 a Aleman B de Mendoza. Además, Estudiantes fue quinto en la SLH B2 en Neuquén.

El Club Atlético Talleres se subió al podio en la Súper Liga de Hockey (SLH) B1 de Caballeros que se disputó en Tucumán. En el partido por el tercer y cuarto puesto, el Rojo goleó por 3-0 a Alemán B de Mendoza, gracias a los tantos de Tomás Sánchez, Tomás Dure Garioni y Tiago Schroeder.

Anteriormente, el equipo paranaense había finalizado segundo en el Grupo A tras caer 0-1 con Puerto Belgrano de Bahía Blanca, derrotar 3-2 (dos goles de Tomás Dure Garioni y el restante de Joaquín Vich) a San Jorge de Centenario e igualar 2-2 (tantos de Tomás Sánchez y Agustín Lago). En la semifinal perdió 0-1 con el local Los Tarcos.

Estudiantes mantuvo la categoría

Paralelamente, en Neuquén se disputó la SLH B2 de Caballeros, certamen que contó con la participación del Club Atlético Estudiantes, que finalizó en la quinta ubicación y mantuvo su plaza en la división.

La historia comenzó adversa para el CAE, ya que en sus dos primeros partidos del Grupo B fue goleado 10-1 por Regatas Andino de Mendoza (gol de Matías Cabrera Ibáñez) y 5-1 (tanto de Pablo Godina) por el local Independiente; pero se recuperó y goleó 4-0 (tres gritos de Matías Cabrera Ibáñez y el restante de Pablo Godina) a Los Perales de General Roca. En las semifinales por la permanencia se impuso por 3-2 (goles de Juan Bizai, Pablo Godina y Matías Cabrera Ibáñez) sobre Corrientes; mientras que en el partido por el quinto y sexto lugar venció 2-0 (goles de Pablo Godina y Matías Cabrera Ibáñez) a Social Hockey de La Rioja.