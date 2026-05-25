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La industria de autopartes alertó por una caída del 9,7% y el avance de importaciones

La actividad de la industria autopartista registró una caída del 9,7% durante el primer trimestre de 2026, según informó AFAC.

25 de mayo 2026 · 22:40hs
La industria de autopartes alertó por una caída del 9

La industria de autopartes alertó por una caída del 9,7% y el avance de importaciones.

La industria autopartista argentina atraviesa un escenario complejo durante 2026. Según un informe difundido por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), el sector registró una caída del 9,7% en el nivel de actividad durante los primeros tres meses del año en comparación con el mismo período de 2025.

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Números negativos para la industria de autopartes

Desde la entidad advirtieron que las perspectivas para lo que resta del año no son alentadoras debido a una combinación de factores que afectan tanto a la producción local como a las exportaciones y al mercado de reposición. Entre las principales preocupaciones aparece el fuerte incremento de piezas importadas desde China, situación que, aseguran, está desplazando a la fabricación nacional.

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“Todos los rubros asociados al sector presentaron una contracción en el nivel de actividad”, señaló AFAC en el informe. La entidad detalló además que las ventas de combustible cayeron un 0,3%, las exportaciones de autopartes un 7,7% y la producción de vehículos registró una baja aún mayor, del 19%, publicó BAENegocios.

El impacto de las importaciones chinas

Otro de los puntos que encendió las alarmas dentro de la industria autopartista es el avance de productos importados, especialmente provenientes de China, en el mercado de reposición.

Desde AFAC señalaron que “en el mercado de reposición también se estiman caídas productivas, con fuerte aumento de la participación de piezas de origen chino que está desplazando a la producción local”.

Además, cuestionaron las condiciones de competencia y sostuvieron que el ingreso de estos productos se realiza “con precios que no se corresponden a las libres fuerzas de la oferta y la demanda global”.

Según detalló la entidad empresaria, esta situación se refleja en un crecimiento del 84% en las importaciones durante 2025 respecto del año anterior, un dato que preocupa a fabricantes nacionales por el impacto sobre la producción y la competitividad local.

En tanto que las proyecciones para los próximos meses no muestran señales de recuperación inmediata. La combinación de caída en la demanda, menor producción automotriz y pérdida de participación de la industria local en nuevos desarrollos genera incertidumbre en todo el sector.

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