Uno Entre Rios | Policiales | Quemaduras

Un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida en Paraná

Un hombre de 51 años permanece internado en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras.

25 de mayo 2026 · 09:32hs
Un hombre de 51 años permanece internado en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras.

Un hombre de 51 años permanece internado en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras.

Un hombre de 51 años permanece internado en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras en un dramático episodio ocurrido en la intersección de las calles Germano y José María Coccuzza, en la ciudad de Paraná.

Según se informó, la víctima fue asistida de urgencia por personal de emergencias y trasladada en ambulancia hacia el Hospital San Martín, donde ingresó inconsciente y con el 90 por ciento del cuerpo afectado por quemaduras.

Automovilista perdió el control, colisionó contra el cordón cuneta, se subió a la acera e impactó contra un árbol, en Ubajay 

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

ruta 18: chocaron dos vehiculos de frente y un hombre debio ser hospitalizado

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

LEER MÁS: Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Debido a la extrema gravedad de las lesiones, el paciente debió ser sedado y entubado preventivamente en la sala de Shock Room, permaneciendo bajo cuidados intensivos.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las circunstancias en las que se produjo el hecho, mientras las autoridades avanzan en las actuaciones correspondientes para determinar qué ocurrió.

El estado de salud del hombre es reservado y su pronóstico continúa siendo crítico.

Quemaduras Cuerpo Paraná Hombre
Noticias relacionadas
detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en san jose

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

Cerca de San Salvador, un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves.

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

Colón: un accidente entre un auto y una moto dejó a dos jóvenes graves

golpe al narcomenudeo en parana: detienen a presunto lider y secuestran mas de 6 millones de pesos

Golpe al narcomenudeo en Paraná: detienen a presunto líder y secuestran más de 6 millones de pesos

Ver comentarios

Lo último

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

Paraná: convocaron a un  tortafritazo frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Paraná: convocaron a un  "tortafritazo" frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial no domine al ser humano

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial "no domine al ser humano"

Ultimo Momento
Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

Paraná: convocaron a un  tortafritazo frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Paraná: convocaron a un  "tortafritazo" frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial no domine al ser humano

Papa León XIV insta a que la inteligencia artificial "no domine al ser humano"

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Un Domingo de Teatro propone una tarde para las infancias con música, danza y juego en La Vieja Usina

Un Domingo de Teatro propone una tarde para las infancias con música, danza y juego en La Vieja Usina

Policiales
Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

Ovación
Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

Belgrano le ganó a River y se consagró campeón

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1

Mi corazón va a estar siempre en Belgrano, dijo Zielinski

"Mi corazón va a estar siempre en Belgrano", dijo Zielinski

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Doble podio para los entrerrianos en Neuquén

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

La provincia
Paraná: convocaron a un  tortafritazo frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

Paraná: convocaron a un  "tortafritazo" frente a Casa de Gobierno en rechazo de la circular N° 5

El campo en la balanza: retenciones, soja y el futuro que se siembra hoy

El campo en la balanza: retenciones, soja y el futuro que se siembra hoy

Paraná: concurrido desfile patrio por el 25 de Mayo

Paraná: concurrido desfile patrio por el 25 de Mayo

El gobernador Frigerio impulsa una cumbre por un nuevo consenso fiscal

El gobernador Frigerio impulsa una cumbre por un nuevo consenso fiscal

SMN: inicia semana con niebla y neblinas matinales

SMN: inicia semana con niebla y neblinas matinales

Dejanos tu comentario