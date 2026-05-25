Un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida en Paraná

Un hombre de 51 años permanece internado en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras.

Un hombre de 51 años permanece internado en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras.

Un hombre de 51 años permanece internado en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras en un dramático episodio ocurrido en la intersección de las calles Germano y José María Coccuzza, en la ciudad de Paraná.

Según se informó, la víctima fue asistida de urgencia por personal de emergencias y trasladada en ambulancia hacia el Hospital San Martín, donde ingresó inconsciente y con el 90 por ciento del cuerpo afectado por quemaduras.

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Debido a la extrema gravedad de las lesiones, el paciente debió ser sedado y entubado preventivamente en la sala de Shock Room, permaneciendo bajo cuidados intensivos.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente las circunstancias en las que se produjo el hecho, mientras las autoridades avanzan en las actuaciones correspondientes para determinar qué ocurrió.

El estado de salud del hombre es reservado y su pronóstico continúa siendo crítico.