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Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Automovilista perdió el control, colisionó contra el cordón cuneta, se subió a la acera e impactó contra un árbol, en Ubajay

25 de mayo 2026 · 11:44hs
Automovilista perdió el control

Automovilista perdió el control, colisionó contra el cordón cuneta, se subió a la acera e impactó contra un árbol, en Ubajay 

Un siniestro vial ocurrió en Avenida La Laguna, en Ubajay, dejó como saldo a dos personas trasladadas al hospital de Colón y una menor que resultó ilesa. El accidente ocurrió el domingo, se registró un siniestro vial en la localidad de Ubajay. El hecho tuvo lugar en avenida La Laguna cuando, por causas que se tratan de establecer y son objeto de peritajes, un automóvil marca Ford, modelo Ka, protagonizó una secuencia accidental.

El rodado era conducido por un ciudadano de 55 años, quien iba acompañado por una mujer de 49 años y una menor de un año de edad. Por razones que se intentan determinar, el automovilista perdió el control de la unidad, lo que provocó que colisionara en primera instancia contra el cordón cuneta del cardinal sur. Tras este impacto inicial, el vehículo subió a la acera e impactó de manera frontal contra un árbol existente en el lugar.

Un hombre de 51 años permanece internado en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras.

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Accidente Ubajay auto

Continuando con su trayectoria descontrolada, al alcanzar la intersección con la calle Los Jazmines, el rodado cruzó hacia el cordón cuneta del sector norte. La marcha del automóvil finalizó de forma abrupta al colisionar fuertemente contra las columnas de soporte de un transformador de energía eléctrica.

Como consecuencia, se dispuso el inmediato traslado del conductor y de la acompañante mayor de edad hacia el Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón para recibir la atención médica correspondiente. Según las primeras evaluaciones sanitarias, la mujer sufrió lesiones de carácter leve, en tanto que, de forma fortuita dada la magnitud de los choques, la pequeña de un año resultó completamente ilesa.

Ubajay Auto árbol
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