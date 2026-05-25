Las tareas en el Túnel Subfluvial se concentrarán en el tramo comprendido entre la estación de peajes y el ingreso al viaducto.

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo.

El Ente Interprovincial Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis” informó que desde este martes 26 de mayo se implementarán nuevos desvíos y reducciones de calzada en la cabecera santafesina, en el marco de los trabajos de bacheo sobre pavimento rígido que se desarrollan en el enlace vial.

Las tareas se concentrarán en el tramo comprendido entre la estación de peajes y el ingreso al viaducto, por lo que habrá modificaciones en ambos sentidos de circulación. Según se indicó, las intervenciones forman parte del plan integral de reparación vial que lleva adelante el organismo con el objetivo de mantener en condiciones la infraestructura y mejorar la seguridad de quienes transitan diariamente por el túnel.

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Trabajos en el Túnel Subfluvial

Los trabajos apuntan a recuperar sectores del pavimento que presentan deterioros y optimizar la transitabilidad en los accesos al enlace interprovincial. Durante la ejecución de las obras habrá señalización específica y personal destinado a ordenar el tránsito vehicular.

Desde la Comisión Administradora solicitaron a los conductores extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal y prestar atención a la cartelería colocada en la zona de obra para evitar incidentes y facilitar la circulación.

Además, agradecieron la comprensión de los usuarios ante las posibles demoras que puedan registrarse mientras avanzan las tareas de reparación, consideradas necesarias para preservar la operatividad y mejorar el servicio del Túnel Subfluvial.