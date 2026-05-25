Uno Entre Rios | La Provincia | Túnel Subfluvial

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Las tareas en el Túnel Subfluvial se concentrarán en el tramo comprendido entre la estación de peajes y el ingreso al viaducto.

25 de mayo 2026 · 21:24hs
Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo.

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo.

El Ente Interprovincial Túnel Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis” informó que desde este martes 26 de mayo se implementarán nuevos desvíos y reducciones de calzada en la cabecera santafesina, en el marco de los trabajos de bacheo sobre pavimento rígido que se desarrollan en el enlace vial.

LEER MÁS: Túnel Subfluvial: habrá nuevos desvíos en la cabecera entrerriana por trabajos de bacheo

Las tareas se concentrarán en el tramo comprendido entre la estación de peajes y el ingreso al viaducto, por lo que habrá modificaciones en ambos sentidos de circulación. Según se indicó, las intervenciones forman parte del plan integral de reparación vial que lleva adelante el organismo con el objetivo de mantener en condiciones la infraestructura y mejorar la seguridad de quienes transitan diariamente por el túnel.

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas.

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

El joven junto a su familia busca costearse el tratamiento que deberá afrontar el mes próximo.

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Trabajos en el Túnel Subfluvial

Los trabajos apuntan a recuperar sectores del pavimento que presentan deterioros y optimizar la transitabilidad en los accesos al enlace interprovincial. Durante la ejecución de las obras habrá señalización específica y personal destinado a ordenar el tránsito vehicular.

Desde la Comisión Administradora solicitaron a los conductores extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal y prestar atención a la cartelería colocada en la zona de obra para evitar incidentes y facilitar la circulación.

Además, agradecieron la comprensión de los usuarios ante las posibles demoras que puedan registrarse mientras avanzan las tareas de reparación, consideradas necesarias para preservar la operatividad y mejorar el servicio del Túnel Subfluvial.

Túnel Subfluvial Obras bacheo enlace vial
Noticias relacionadas
El SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas para gran parte de Entre Ríos. 

Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas

Felipe Berruhet: La baja de retenciones no soluciona todos los problemas del campo.

Felipe Berruhet: "La baja de retenciones no soluciona todos los problemas del campo"

La Provincia pelará el fallo que prohíbe fumigaciones en Colonia Ensayo.

La Provincia apelará el fallo que prohíbe fumigaciones en Colonia Ensayo

La Policía de Entre Ríos capacitó a su personal en investigación de incendios.

La Policía de Entre Ríos capacitó a su personal en investigación de incendios

Ver comentarios

Lo último

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Ultimo Momento
El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas

Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas

Franco Colapinto recibió elogios tras el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto recibió elogios tras el Gran Premio de Canadá

Policiales
Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

Ovación
LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

Franco Colapinto recibió elogios tras el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto recibió elogios tras el Gran Premio de Canadá

En Concordia se vivieron vibrantes finales

En Concordia se vivieron vibrantes finales

Paraná Campaña: Cultura de Crespo, el último clasificado a cuartos de final

Paraná Campaña: Cultura de Crespo, el último clasificado a cuartos de final

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

La provincia
El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas

Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas

Felipe Berruhet: La baja de retenciones no soluciona todos los problemas del campo

Felipe Berruhet: "La baja de retenciones no soluciona todos los problemas del campo"

Dejanos tu comentario