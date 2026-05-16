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Triunfos ajustados para Estudiantes y Rowing en Rosario

Este sábado, Estudiantes y Rowing se impusieron en Rosario con ajustadas victorias que reflejaron carácter, resiliencia y el buen momento del rugby paranaense.

16 de mayo 2026 · 18:03hs
Triunfos ajustados para Estudiantes y Rowing en Rosario.

Foto: Gentileza/Después del Try

Triunfos ajustados para Estudiantes y Rowing en Rosario.
Triunfos ajustados para Estudiantes y Rowing en Rosario

Este sábado, por la sexta fecha del Torneo Regional del Litoral 2026, los equipos paranaenses Estudiantes y Rowing dejaron su sello en tierras rosarinas con actuaciones que reflejaron tanto contundencia como resiliencia.

En el barrio Las Delicias, Estudiantes de Paraná mostró un rendimiento sólido desde el arranque y se fue al descanso con ventaja de 26-12 sobre el conjunto local. La primera mitad fue dominada por la velocidad y precisión en el juego ofensivo del equipo paranaense, que supo aprovechar cada oportunidad para marcar puntos. En la segunda etapa, los dirigidos por Pedro Fontanetto mantuvieron la concentración, defendiendo con intensidad hasta el pitazo final y asegurando un triunfo por 29-26. Aunque la diferencia parecía cómoda, el local logró acercarse sobre el final, generando momentos de tensión que pusieron a prueba la capacidad defensiva del Albinegro. La victoria no solo mantiene al equipo paranaense en la lucha por los primeros puestos, sino que también refuerza su confianza de cara a los partidos venideros.

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Ajustadas victorias de Estudiantes y Rowing en la sexta fecha del Litoral

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Por su parte, Rowing afrontó un desafío complicado en su visita a Universitario de Rosario. El primer tiempo mostró un equipo visitante algo impreciso, que se fue al descanso abajo en el marcador por 10-3. Sin embargo, el Remero demostró carácter y capacidad de adaptación en la segunda mitad, ajustando su juego y aprovechando cada oportunidad para acercarse en el marcador. Con una defensa firme y ataques bien ejecutados, Rowing logró dar vuelta la historia y quedarse con una victoria ajustada por 27-24. Esta remontada refleja la resiliencia del equipo paranaense y su capacidad para mantener la concentración y ejecutar su plan de juego bajo presión, consolidando así su reputación como un rival difícil de vencer incluso fuera de casa.

Estos triunfos de Estudiantes y Rowing reafirman la presencia de Paraná en la élite del Torneo Regional del Litoral 2026. Ambos equipos mostraron distintos estilos de juego pero con un objetivo común: ganar y demostrar que el rugby paranaense sigue creciendo en competitividad y nivel técnico. Con seis fechas disputadas, la lucha por los primeros puestos se mantiene abierta, y estos resultados aportan un impulso anímico clave para el desarrollo del torneo.

Además, el desempeño de los equipos en Rosario evidencia el trabajo constante en formación, estrategia y cohesión grupal, factores que se traducen en resultados positivos incluso en escenarios adversos. Tanto Estudiantes como Rowing no solo suman victorias, sino también consolidan un estilo de juego que entusiasma a sus hinchas y mantiene viva la pasión por el rugby en Paraná.

Con la mirada puesta en los próximos desafíos del torneo, ambos equipos deberán continuar afinando detalles, fortalecer su defensa y aprovechar cada oportunidad ofensiva si quieren seguir siendo protagonistas en un Litoral que cada año presenta más nivel y competitividad.

En otros encuentros de la fecha, Jockey Club se impuso como local ante GER por 40-22, mientras que Santa Fe Rugby logró un sólido triunfo en su visita a Jockey de Venado Tuerto, con un marcador de 35-15. Por su parte, Old Resian venció en Santa Fe a CRAI por un ajustado 10-9.

Derrota de Tilcara en Segunda

Por la quinta fecha fecha de la Segunda División del Torneo Regiona, Tilcara perdió en Rosario ante Provincial por un ajustado 28 a 26.

Estudiantes Rowing Torneo Regional del Litoral
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