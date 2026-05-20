Estudiantes perdió con el Flamengo en Brasil y comprometió su pase a octavos Un error de Muslera generó el gol de Pedro para el Mengao, que se clasificó a los octavos de final. Estudiantes se jugará su lugar en la última fecha. 20 de mayo 2026 · 23:35hs

Estudiantes jugó en Brasil.

Flamengo venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por la quinta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El equipo brasileño, vigente campeón del certamen, se afirmó como líder de la zona y se aseguró su lugar en los octavos de final. Mientras que el equipo argentino deberá jugarse su posibilidad en la última jornada.

Cómo quedaron Flamengo y Estudiantes Con esta victoria el conjunto brasileño se consolida en el primer puesto con 10 puntos producto de tres triunfos y un empate en cuatro encuentros disputados. Deportivo Independiente Medellín (DIM) llega a 7 unidades ya que se impone 1-0 ante Cusco FC en Perú. Mientras que el Pincha suma 6 puntos tras una victoria, tres igualdades y una derrota, lo que lo ubica segundo. Posee un partido más, porque el duelo del Fla ante DIM en Colombia fue suspendido por incidentes en las tribunas, la visita pidió los puntos y todavía no hubo una resolución sobre qué pasará con dicho encuentro.

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El Flamengo se está asegurando su pase a los octavos de final con una fecha de ventaja y en la última fecha puede sellar el liderazgo definitivo en el Grupo A. La jornada final será el 26 de mayo, cuando el Mengao recibirá a Cusco FC y Estudiantes chocará con Independiente Medellín en La Plata.