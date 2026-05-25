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Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

Detuvieron a un joven de 26 años y secuestraron elementos clave en allanamientos realizados en San José por el incendio intencional de un patrullero.

25 de mayo 2026 · 07:40hs
Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

La Policía detuvo a un sospechoso por el incendio intencional de un patrullero en San José, en el marco de una investigación penal que demandó una serie de procedimientos coordinados y tareas de inteligencia desarrolladas por personal de la Jefatura Departamental Colón.

Según se informó oficialmente, la causa se originó tras el foco ígneo provocado de manera deliberada sobre un móvil policial en la ciudad de San José. A partir de allí, los investigadores llevaron adelante un exhaustivo análisis de datos, relevamiento de registros fílmicos y un riguroso trabajo de campo que permitió reunir elementos probatorios considerados clave para el avance de la pesquisa.

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Con las evidencias obtenidas, y bajo directivas de la Unidad Fiscal de Colón, a cargo del fiscal Alejandro Perroud, se solicitaron órdenes judiciales que posteriormente fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías local, encabezado por el juez Jesús Penayo Amaya.

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Allanamientos

El primero de los allanamientos se concretó el domingo en una vivienda ubicada sobre calle Itaicorá, en barrio Santa Teresita, donde efectivos policiales detuvieron a un hombre de 26 años, sospechado de haber participado directamente en el ataque incendiario. Durante el procedimiento también se secuestró material considerado de interés para la causa.

De manera simultánea, otro grupo de uniformados irrumpió en una finca situada sobre calle Hipólito Yrigoyen al 2400 de San José. Allí, tras una minuciosa requisa, se incautaron diversos elementos que guardarían relación con el hecho investigado.

Por estas horas, la Justicia analiza los objetos secuestrados durante los procedimientos, mientras el detenido permanece alojado en dependencias de la Jefatura Departamental, a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

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