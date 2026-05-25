El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta violeta en Entre Ríos ya que continuarán las condiciones de baja visibilidad provocadas por bancos de niebla y neblinas persistentes en gran parte de la provincia.
Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas
El SMN renovó alerta violeta en Entre Ríos debido a la persistencia de bancos de niebla y neblinas para este martes y miércoles.
La advertencia estará vigente durante la madrugada y las primeras horas de este martes y miércoles, por lo que las autoridades pidieron extremar las precauciones al circular.
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El avisó del SMN
Según informó el organismo nacional en su última actualización, el fenómeno puede afectar de manera significativa las actividades cotidianas, especialmente el tránsito en rutas, caminos y accesos urbanos. La presencia de niebla densa podría generar complicaciones para conductores y peatones debido a la reducción considerable de visibilidad.
“El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, informó el SMN en el comunicado oficial emitido para Entre Ríos y otras provincias alcanzadas por la alerta violeta.