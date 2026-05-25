Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas

El SMN renovó alerta violeta en Entre Ríos debido a la persistencia de bancos de niebla y neblinas para este martes y miércoles.

El SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas para gran parte de Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta violeta en Entre Ríos ya que continuarán las condiciones de baja visibilidad provocadas por bancos de niebla y neblinas persistentes en gran parte de la provincia.

La advertencia estará vigente durante la madrugada y las primeras horas de este martes y miércoles, por lo que las autoridades pidieron extremar las precauciones al circular.

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El avisó del SMN

Según informó el organismo nacional en su última actualización, el fenómeno puede afectar de manera significativa las actividades cotidianas, especialmente el tránsito en rutas, caminos y accesos urbanos. La presencia de niebla densa podría generar complicaciones para conductores y peatones debido a la reducción considerable de visibilidad.

“El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, informó el SMN en el comunicado oficial emitido para Entre Ríos y otras provincias alcanzadas por la alerta violeta.