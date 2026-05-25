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Como quedó posicionado Patronato tras la derrota en Santiago del Estero

Patronato retrocedió un escalón en las posiciones tras la derrota ante Güemes. El Rojinegro no logra ingresar a zona de reducido.

25 de mayo 2026 · 20:45hs
Como quedó posicionado Patronato tras la derrota en Santiago del Estero

El buen andar de Patronato se detuvo en Santiago del Estero. Tras seis jornadas sin derrotas el Rojinegro tropezó en su visita a Güemes al perder 1 a 0 en el estadio Arturo Jiya Miranda en el marco de la 15° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El marcador negativo provocó un retroceso en las posiciones. En este sentido el elenco de barrio Villa Sarmiento finalizó el capítulo en el 11 escalón. Con 17 unidades se distancia a un punto de Deportivo Maipú de Mendoza, equipo que está obteniendo la última plaza al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

Patronato jugó de visitante.

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Por su parte, se encuentra a tres unidades de Quilmes y a cinco de Almagro, elencos que están en los puestos de descenso.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona B

Gimnasia (Jujuy) 27

Atlanta 26

Tristán Suárez 24

Midland 22

Atlético Rafaela 22

San Martín (Tucumán) 21

San Martín (San Juan) 20

Deportivo Maipú 18

Nueva Chicago 18

Chacarita 18

Patronato 17

Temperley 17

Gimnasia y Tiro 16

Colegiales 16

Agropecuario 16

Güemes 16

Quilmes 14

Almagro 12

Patronato Primera Nacional Güemes
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