Como quedó posicionado Patronato tras la derrota en Santiago del Estero Patronato retrocedió un escalón en las posiciones tras la derrota ante Güemes. El Rojinegro no logra ingresar a zona de reducido. 25 de mayo 2026 · 20:45hs

El buen andar de Patronato se detuvo en Santiago del Estero. Tras seis jornadas sin derrotas el Rojinegro tropezó en su visita a Güemes al perder 1 a 0 en el estadio Arturo Jiya Miranda en el marco de la 15° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El marcador negativo provocó un retroceso en las posiciones. En este sentido el elenco de barrio Villa Sarmiento finalizó el capítulo en el 11 escalón. Con 17 unidades se distancia a un punto de Deportivo Maipú de Mendoza, equipo que está obteniendo la última plaza al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

En Santiago del Estero, Patronato perdió sobre el final Doble misión para Patronato: Saldar una deuda e ingresar al Reducido

Nota relacionada: En Santiago del Estero, Patronato perdió sobre el final Por su parte, se encuentra a tres unidades de Quilmes y a cinco de Almagro, elencos que están en los puestos de descenso. Posiciones de la Primera Nacional, Zona B Gimnasia (Jujuy) 27 Atlanta 26 Tristán Suárez 24 Midland 22 Atlético Rafaela 22 San Martín (Tucumán) 21 San Martín (San Juan) 20 Deportivo Maipú 18 Nueva Chicago 18 Chacarita 18 Patronato 17 Temperley 17 Gimnasia y Tiro 16 Colegiales 16 Agropecuario 16 Güemes 16 Quilmes 14 Almagro 12