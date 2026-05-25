El buen andar de Patronato se detuvo en Santiago del Estero. Tras seis jornadas sin derrotas el Rojinegro tropezó en su visita a Güemes al perder 1 a 0 en el estadio Arturo Jiya Miranda en el marco de la 15° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.
Como quedó posicionado Patronato tras la derrota en Santiago del Estero
Patronato retrocedió un escalón en las posiciones tras la derrota ante Güemes. El Rojinegro no logra ingresar a zona de reducido.
El marcador negativo provocó un retroceso en las posiciones. En este sentido el elenco de barrio Villa Sarmiento finalizó el capítulo en el 11 escalón. Con 17 unidades se distancia a un punto de Deportivo Maipú de Mendoza, equipo que está obteniendo la última plaza al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.
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Por su parte, se encuentra a tres unidades de Quilmes y a cinco de Almagro, elencos que están en los puestos de descenso.
Posiciones de la Primera Nacional, Zona B
Gimnasia (Jujuy) 27
Atlanta 26
Tristán Suárez 24
Midland 22
Atlético Rafaela 22
San Martín (Tucumán) 21
San Martín (San Juan) 20
Deportivo Maipú 18
Nueva Chicago 18
Chacarita 18
Patronato 17
Temperley 17
Gimnasia y Tiro 16
Colegiales 16
Agropecuario 16
Güemes 16
Quilmes 14
Almagro 12