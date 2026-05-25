LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

Oro Verde alcanzó a Atlético Neuquén en lo más alto de la tabla del Torneo Oficial de la LPF. Universitario resignó su condición de puntero.

Con tres victorias locales se completó este lunes la séptima fecha del Torneo Oficial Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Oro Verde, San Benito y Ciclón del Sur festejaron ante su gente en una jornada que dejó cambios importantes en la parte alta de la tabla.

En el estadio Gustavo Pucará Ortellao, Oro Verde goleó 5 a 0 a Los Toritos. El elenco dirigido por Pablo Suárez edificó la victoria con los tantos convertidos por Marcos Silva, a los 19 minutos, Daian López Viola, quien marcó por duplicado a los 31 y 52 minutos, Arnaldo Zapata, a los 74, y Enzo Giménez, a los 75. El conjunto de Ciudad Universitaria terminó el encuentro con diez futbolistas por la expulsión de Nicolás Martínez, a los 86’.

Por otra parte, San Benito dio la sorpresa de la jornada al superar 2 a 0 a Universitario en el encuentro disputado en cancha de Argentino, donde el elenco conducido por Mario Redondo hizo las veces de local. Giovanni Ghiglia abrió el marcador a los 7 minutos y Dylan González amplió diferencias a los 23. En el complemento fueron expulsados Leonardo Maguna, en Universitario, a los 48 minutos, y posteriormente el propio Dylan González, a los 72’.

Con esta derrota, el elenco de barrio Corrales perdió la condición de líder y pasó a compartir el lote de escoltas de los punteros Atlético Neuquén y Oro Verde.

En el estadio Aníbal Giusti, Ciclón del Sur protagonizó otra goleada al imponerse 6 a 1 sobre Atlético Paraná. Ángel Wasinger abrió el marcador a los 47 minutos del primer tiempo y luego volvió a convertir a los 77’. También anotaron Alex Alvarado, a los 53, Enzo Albornoz, a los 62, y Stéfano Largheri, quien cerró la cuenta con un doblete a los 86’ y 90 minutos. El descuento para el Decano fue obra de Juan Mitre, a los 71’.

El encuentro registró además las expulsiones de Francisco Giaccio, en Atlético Paraná durante la etapa inicial, y de Brian Barrios, en el Azulgrana, a los 83’.

Otros resultados de la séptima fecha en la LPF

La fecha comenzó el sábado con el categórico triunfo de Atlético Neuquén sobre Belgrano por 5 a 1. Federico Sangoy -2-, Lautaro Reynoso, Tomás García y Sebastián Arbitelli anotaron los goles del Pingüi. El Mondonguero, que jugó con 10 desde los 5 minutos por la expulsión de Nahuel Martínez, descontó por intermedio de Elías Sala.

Otro de los elencos que sumó de a tres fue Sportivo Urquiza, que derrotó 2 a 0 a Formación Independiente. Nicolás Ramírez y Osvaldo Rodríguez fueron los artilleros en La Floresta.

En Villa Uranga Instituto goleó 4 a 1 a Argentino. La visita sorprendió al romper el cero de la mano de Tomás Martínez. El local reaccionó y revirtió la historia con los tantos anotados por Joaquín Martínez, en dos ocasiones, Roberto Escalada y Leonardo Claro.

Por otro lado, Don Bosco superó 3 a 1 a Patronato en cancha de Ministerio, escenario donde el Salesiano ofició de anfitrión. Para el local anotaron Isaías Martínez, en dos oportunidades, y Alejo Gómez; Nicolás Mendoza descontó para el Rojinegro.

Además, Atlético VF, con goles de Brian Escobar, Agustín Morales, Félix Giménez y Agustín Ramos, superó 4 a 1 a Camioneros, que descontó por intermedio de Axel Godoy.

Por otro lado, Peñarol, con gol de Ismael Ortiz, le ganó 1 a 0 a Palermo en barrio Rocamora.

Atlético Neuquén y Oro Verde lideran el certamen

Atlético Paraná y Oro Verde lideran el certamen con 16 unidades; a un punto de distancia se ubican en el lote de escolta Universitario y Sportivo Urquiza; en el tercer escalón se posicionaron, con 14 unidades, Don Bosco y San Benito; Ciclón del Sur y Atlético VF reúnen 13; Atlético Paraná y Belgrano suman 11 puntos; Instituto, 8; Camioneros, Peñarol, Patronato y Los Toritos cosecharon 7 puntos; Formación Independiente, 4; Palermo, 1; Argentino, 0.

Próxima fecha

El programa de encuentros de la octava fecha es el siguiente:

Belgrano-Don Bosco

Atlético VF-Patronato

Los Toritos-Atlético Neuquén

Peñarol-Oro Verde

Formación Independiente-Palermo

Argentino-Sportivo Urquiza

Atlético Paraná-Instituto

Universitario-Ciclón del Sur

Camioneros-San Benito.