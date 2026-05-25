Con tres victorias locales se completó este lunes la séptima fecha del Torneo Oficial Masculino de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Oro Verde, San Benito y Ciclón del Sur festejaron ante su gente en una jornada que dejó cambios importantes en la parte alta de la tabla.
LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial
Oro Verde alcanzó a Atlético Neuquén en lo más alto de la tabla del Torneo Oficial de la LPF. Universitario resignó su condición de puntero.
En el estadio Gustavo Pucará Ortellao, Oro Verde goleó 5 a 0 a Los Toritos. El elenco dirigido por Pablo Suárez edificó la victoria con los tantos convertidos por Marcos Silva, a los 19 minutos, Daian López Viola, quien marcó por duplicado a los 31 y 52 minutos, Arnaldo Zapata, a los 74, y Enzo Giménez, a los 75. El conjunto de Ciudad Universitaria terminó el encuentro con diez futbolistas por la expulsión de Nicolás Martínez, a los 86’.
Por otra parte, San Benito dio la sorpresa de la jornada al superar 2 a 0 a Universitario en el encuentro disputado en cancha de Argentino, donde el elenco conducido por Mario Redondo hizo las veces de local. Giovanni Ghiglia abrió el marcador a los 7 minutos y Dylan González amplió diferencias a los 23. En el complemento fueron expulsados Leonardo Maguna, en Universitario, a los 48 minutos, y posteriormente el propio Dylan González, a los 72’.
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Con esta derrota, el elenco de barrio Corrales perdió la condición de líder y pasó a compartir el lote de escoltas de los punteros Atlético Neuquén y Oro Verde.
En el estadio Aníbal Giusti, Ciclón del Sur protagonizó otra goleada al imponerse 6 a 1 sobre Atlético Paraná. Ángel Wasinger abrió el marcador a los 47 minutos del primer tiempo y luego volvió a convertir a los 77’. También anotaron Alex Alvarado, a los 53, Enzo Albornoz, a los 62, y Stéfano Largheri, quien cerró la cuenta con un doblete a los 86’ y 90 minutos. El descuento para el Decano fue obra de Juan Mitre, a los 71’.
El encuentro registró además las expulsiones de Francisco Giaccio, en Atlético Paraná durante la etapa inicial, y de Brian Barrios, en el Azulgrana, a los 83’.
Otros resultados de la séptima fecha en la LPF
La fecha comenzó el sábado con el categórico triunfo de Atlético Neuquén sobre Belgrano por 5 a 1. Federico Sangoy -2-, Lautaro Reynoso, Tomás García y Sebastián Arbitelli anotaron los goles del Pingüi. El Mondonguero, que jugó con 10 desde los 5 minutos por la expulsión de Nahuel Martínez, descontó por intermedio de Elías Sala.
Otro de los elencos que sumó de a tres fue Sportivo Urquiza, que derrotó 2 a 0 a Formación Independiente. Nicolás Ramírez y Osvaldo Rodríguez fueron los artilleros en La Floresta.
En Villa Uranga Instituto goleó 4 a 1 a Argentino. La visita sorprendió al romper el cero de la mano de Tomás Martínez. El local reaccionó y revirtió la historia con los tantos anotados por Joaquín Martínez, en dos ocasiones, Roberto Escalada y Leonardo Claro.
Por otro lado, Don Bosco superó 3 a 1 a Patronato en cancha de Ministerio, escenario donde el Salesiano ofició de anfitrión. Para el local anotaron Isaías Martínez, en dos oportunidades, y Alejo Gómez; Nicolás Mendoza descontó para el Rojinegro.
Además, Atlético VF, con goles de Brian Escobar, Agustín Morales, Félix Giménez y Agustín Ramos, superó 4 a 1 a Camioneros, que descontó por intermedio de Axel Godoy.
Por otro lado, Peñarol, con gol de Ismael Ortiz, le ganó 1 a 0 a Palermo en barrio Rocamora.
Atlético Neuquén y Oro Verde lideran el certamen
Atlético Paraná y Oro Verde lideran el certamen con 16 unidades; a un punto de distancia se ubican en el lote de escolta Universitario y Sportivo Urquiza; en el tercer escalón se posicionaron, con 14 unidades, Don Bosco y San Benito; Ciclón del Sur y Atlético VF reúnen 13; Atlético Paraná y Belgrano suman 11 puntos; Instituto, 8; Camioneros, Peñarol, Patronato y Los Toritos cosecharon 7 puntos; Formación Independiente, 4; Palermo, 1; Argentino, 0.
Próxima fecha
El programa de encuentros de la octava fecha es el siguiente:
Belgrano-Don Bosco
Atlético VF-Patronato
Los Toritos-Atlético Neuquén
Peñarol-Oro Verde
Formación Independiente-Palermo
Argentino-Sportivo Urquiza
Atlético Paraná-Instituto
Universitario-Ciclón del Sur
Camioneros-San Benito.