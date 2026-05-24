Un accidente vial ocurrió este domingo en cercanías San Salvador, donde un auto protagonizó un despiste y vuelco. La conductora sufrió lesiones leves.

Cerca de San Salvador, un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves.

Un accidente de tránsito se registró este domingo sobre la ex ruta nacional 18, en cercanías de la ciudad de San Salvador. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 198, cuando un auto perdió el control y terminó volcado sobre la banquina entre las malezas.

El vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa que circulaba desde la ciudad de Concordia con destino a Paraná, según publicó Diario Río Uruguay. Por causas que todavía son materia de investigación, la conductora perdió el control del rodado, provocando el despiste y posterior vuelco.

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El arribar al lugar, los efectivos encontraron el auto volcado fuera de la cinta asfáltica y a la mujer aún en el interior del vehículo con lesiones visibles. Recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia hacia el nosocomio local para recibir atención.

Tras el siniestro, trabajó en la zona personal de Policía Científica junto al médico policial, quienes realizaron las pericias correspondientes para intentar determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

De acuerdo al informe médico preliminar, las lesiones sufridas por la conductora fueron de carácter leve.