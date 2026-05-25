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Paraná Campaña: Cultura de Crespo, el último clasificado a cuartos de final

Cultural avanzó de instancia en el Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña al golear a Cañadita Central de Seguí.

25 de mayo 2026 · 20:00hs
Paraná Campaña: Cultura de Crespo, el último clasificado a cuartos de final

Cultural de Crespo se sumó a la nómina de equipos que protagonizarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) Copa “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”. Avanzó de instancia al golear 4 a 0 en condición de local a Cañadita Central de Seguí. Adyc cerró la llave con un categórico marcador global de 7 a 1.

Facundo Aguirre fue la gran figura del juego disputado en el estadio Eduardo Stieben Wirth . El goleador del certamen se despachó con tres tantos en la tarde para elevar su registro personal a 10 anotaciones en el certamen. Facundo Waichmeister.

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Cultural enfrentará en la próxima fase a Atlético María Grande. El Rojo inscribió su nombre entre los ocho mejores equipos del primer certamen de la temporada 2026 al dejar en el camino a Unión de Crespo. Esta serie comenzará el próximo domingo en cancha de ADYC.

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Otros de los duelos correspondiente a cuartos de final tendrá como protagonistas a Viale FBC y Atlético Litoral de María Grande. La V Azulada dejó en el camino en octavos a Sarmiento de Crespo. Litoral despidió a Arsenal de Viale. La serie comenzará en el estadio Beto Main.

Por su parte, Independiente de Hernandarias enfrentará en el estadio Federico Coco a Unión Agrarios Cerrito. El Rojo dejó en el camino a Asociación Maradona; UAG despidió a Atlético Hernandarias.

Además, Juventud Unida, que superó a Deportivo Bovril, jugará ante Deportivo Tuyango, que eliminó a Juventud Sarmiento de Hasenkamp.

Paraná Campaña cultural Cañadita Central
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