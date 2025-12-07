Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Racing venció 1 a 0 este domingo a Boca y se metió en la final. La Academia dio el golpe en La Bombonera y espera rival.

En una noche cargada de tensión, pierna fuerte y emociones en La Bombonera, Racing derrotó 1-0 a Boca Juniors y se clasificó a la final del Torneo Clausura. El único gol del partido lo convirtió Adrián Maravilla Martínez , quien volvió a ser decisivo en un encuentro determinante para el equipo de Avellaneda.

El conjunto de Gustavo Costas se plantó con personalidad en terreno adverso, manejó los tiempos del partido y golpeó en el momento justo, ante un Boca que nunca logró imponer su juego con claridad y terminó frustrado en la búsqueda del empate.

Un primer tiempo intenso, friccionado y con pocas llegadas

El inicio del encuentro estuvo marcado por la interrupción del juego debido a la caída constante de serpentinas desde la tribuna local. Una vez reanudado, el trámite se volvió rápidamente físico y cortado. Racing fue el primero en acercarse con peligro: un remate de Juan Nardoni desde afuera del área a los 41 minutos rozó el palo derecho de Agustín Marchesín, en la acción más clara de la etapa inicial.

Boca, por su parte, apenas inquietó con un disparo débil de Milton Giménez a las manos de Facundo Cambeses sobre los 36 minutos. La presión de los volantes y la intensidad en la marca marcaron un desarrollo sin grandes situaciones, aunque cargado de amonestaciones.

Racing recibió tres tarjetas amarillas antes del descanso —Juan Nardoni, Facundo Mura y Marcos Di Césare—, mientras que el local no consiguió capitalizar los tiros libres generados por las infracciones rivales.

El primer tiempo se fue 0-0, con la sensación de que cualquiera podía destrabar el duelo con un detalle.

La reanudación: Boca insinúa, pero Racing golpea primero

El complemento comenzó con un aviso claro de Boca: un tiro libre de Leandro Paredes al segundo palo terminó en una jugada caótica dentro del área, que casi termina en gol de carambola tras un rebote en Milton Giménez. Fue la más nítida para el local en todo el encuentro, y despertó a La Bombonera.

Sin embargo, Racing empezó a crecer desde la firmeza de su mediocampo y la movilidad de sus atacantes. Primero avisó Maravilla Martínez con un cabezazo desviado a los 21 minutos, y finalmente encontró la ventaja a la media hora del ST.

El gol que definió la semifinal

A los 30 minutos del segundo tiempo, llegó la jugada que cambió el destino del partido. Gabriel Rojas, de gran producción por la banda izquierda, envió un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Adrián Martínez, goleador y figura del equipo, para conectar de cabeza y vencer a Marchesín.

El 1-0 desató la euforia en el sector visitante y la preocupación en el local. Boca, obligado a reaccionar, buscó variantes rápidas con el ingreso de Alan Velasco y más tarde de Rodrigo Battaglia, pero chocó una y otra vez contra la defensa académica.

Los últimos minutos: desesperación local y firmeza visitante

En el cierre, Boca tuvo una chance clara para igualarlo: un centro de Merentiel tras una asistencia magistral de Paredes no encontró destinatario en el área chica. Racing respondió y administró el reloj con cambios estratégicos, entre ellos los ingresos de Zuculini, Conechny, Toto Fernández y Pardo.

El árbitro Darío Herrera adicionó seis minutos, que se extendieron aún más por detenciones. Racing casi amplía la diferencia con un remate alto de Alan Velasco y sostuvo la presión en campo rival para evitar que Boca generara un último avance peligroso.

Las amonestaciones siguieron acumulándose: Toto Fernández en Boca, además de Paredes y Barinaga; y en Racing, Nazareno Colombo y el propio Maravilla Martínez, entre otros.

Finalmente, tras más de 50 minutos de juego en la segunda mitad, Herrera marcó el final y selló la clasificación de Racing.

Un triunfo con autoridad y una final que ilusiona

Racing supo jugar el partido que necesitaba: orden defensivo, intensidad en el mediocampo, precisión en los momentos claves y la cuota goleadora de Adrián Martínez, quien sigue siendo determinante en la temporada.

Boca, en cambio, pagó caro su falta de claridad ofensiva y su escasa generación de juego. Más allá de algunos destellos de Paredes y las corridas de Merentiel, nunca logró romper el sólido bloque académico.

Con esta victoria, Racing se mete en la final del Torneo Clausura y vuelve a soñar con un título que hace tiempo persigue. Su rival se definirá en la otra semifinal del certamen.

Minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO

Racing venció 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera y se clasificó a la final del Torneo Clausura. Adrián Martínez marcó el gol de la victoria.

ST - 53 minutos: Racing realiza una variante. Ingresa Franco Pardo en lugar de Di Césare.

ST - 50 minutos: Fue amonestado Toto Fernández e ingresó Rodrigo Battaglia en Boca. Herrera adicionó dos minutos más.

ST - 48 minutos: Remate de Alan Velasco por encima del travesaño en una de las últimas jugadas del partido.

SE ADICIONAN 6 MINUTOS

ST - 42 minutos: ¡Amonestado Leandro Paredes!

El mediocampista de Boca Juniors recibió la amonestación tras cometer una infracción.

ST - 40 minutos: Nuevo cambio en Racing

Ingresó Adrián Toto Fernández en reemplazo de Duván Vergara. Fue amonestado en la siguiente jugada Maravilla Martínez.

ST - 38 minutos: ¡Boca tuvo el empate!

Gran pase de Leandro Paredes a Miguel Merentiel. El delantero envió un centro al área que no llegó a destino.

ST - 35 minutos: ¡Dos cambios en Racing!

Ingesaron Bruno Zuculini y Tomás Conechny en reemplazo de Agustín Almendra y Santiago Solari.

ST - 30 MINUTOS: ¡GOL DE RACING!

Adrián Maravilla Martínez conectó de cabeza un centro de Gabriel Rojas y abrió el marcador en La Bombonera.

ST - 26 minutos: Primer cambio en Boca

Se retiró Exequiel Zeballos y en su lugar ingresó Alan Velasco.

ST - 21 minutos: Llegada de Racing con un centro de Gabriel Rojas que conectó Maravilla Martínez sin precisión. La pelota se fue por encima del travesaño.

ST - 16 minutos: ¡Amonestado Juan Barinaga!

El defensor de Boca derribó a Duván Vergara cuando el jugador de Racing se iba solo hacia el arco de Marchesín. Herrera le mostró la tarjeta amarilla.

ST - 10 minutos: ¡Amonestado Nazareno Colombo!

El defensor de Racing es el cuarto jugador con una tarjeta amarilla en la visita.

ST - 9 minutos: Darío Herrera detiene el partido para limpiar el área de Racing ante la caída de serpentinas desde la tribuna de Boca.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Boca y Racing juegan la etapa complementaria en La Bombonera en busca de la final del Clausura. No hay cambios en los equipos.

48 minutos: ¡Boca casi se pone en ventaja de carambola!

Tras un tiro libre ejecutado por Leandro Paredes al segundo palo, Ayrton Costa metió la pelota en el área y, tras un rechazo de la defensa de Racing, el balón rebotó en la cabeza de Milton Giménez y se fue al lado del palo de Cambeses.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

47 minutos: ¡Tercer amonestado en Racing!

Marcos Di Césare cometió una infracción y vio la tarjeta amarilla en la visita.

SE ADICIONAN 4 MINUTOS

El cuarto árbitro indicó el tiempo adicionado en La Bombonera.

43 minutos: ¡Segundo amonestado en Racing!

Facundo Mura derribó al Changuito Zeballos en el costado izquierdo y recibió la tarjeta amarilla. Buen tiro libre para Boca.

41 minutos: ¡Se salvó Boca!

Gran jugada de Racing por el sector derecho. Mura descargó para Nardoni, quien remató desde afuera del área. La pelota rozó en el palo derecho de Marchesín.

36 minutos: Milton Giménez remató débil a las manos de Facundo Cambeses luego de una acción individual. Primer disparo al arco de Boca en el partido.

30 minutos: El partido es parejo, disputado en la mitad de cancha y sin remates al arco. Boca y Racing continúan empatando 0-0 en La Bombonera.

24 minutos: ¡Amarilla para Juan Nardoni!

El mediocampista de Racing derribó a Carlos Palacios en la mitad de cancha y fue amonestado. Es el primero del partido.

20 minutos: Buena jugada de Racing por el sector izquierdo. Agustín Almendra abrió para Gabriel Rojas, quien envió un centro para Facundo Mura. El lateral cabeceó por encima del travesaño.

15 minutos: El partido se interrumpe por una infracción contra Maravilla Martínez. Sin situaciones de riesgo en los arcos, Boca y Racing empatan sin goles.

10 minutos: Partido friccionado en La Bombonera. Reina la lucha física y escasea el fútbol en la semifinal entre Boca y Racing. Empatan 0-0.

3 minutos: Ayrton Costa cayó en el césped y todo Boca reclamó un golpe en el rostro de parte de Maravilla Martínez. El árbitro Herrera no advirtió la infracción del delantero de Racing. El defensor es asistido por los médicos.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Darío Herrera dio la orden luego de que los hinchas dejaran de lanzar serpentinas al campo. Boca y Racing juegan por un lugar en la final del Torneo Clausura.

Formación de Boca Juniors confirmada

Titulares

(25) Agustín Marchesín

(24) Juan Ignacio Barinaga

(40) Lautaro Di Lollo

(32) Ayrton Costa

(23) Lautaro Blanco

(8) Carlos Palacios

(43) Milton Delgado

(5) Leandro Paredes

(7) Exequiel Zeballos

(16) Miguel Ángel Merentiel

(9) Milton Giménez

Suplentes

(12) Leandro Brey

(4) Nicolás Figal

(17) Luis Adví­ncula

(26) Marco Pellegrino

(6) Rodrigo Battaglia

(15) Williams Alarcón

(20) Alan Velasco

(21) Ander Herrera

(22) Kevin Zenón

(27) Malcom Braida

(30) Tomás Belmonte

(10) Edinson Cavani

Entrenador: Claudio Úbeda

Formación de Racing Club confirmada

Titulares

(25) Facundo Cambeses

(3) Marco Di Césare

(23) Nazareno Colombo

(2) Agustín García Basso

(34) Facundo Mura

(5) Juan Ignacio Nardoni

(32) Agustín Almendra

(27) Gabriel Rojas

(28) Santiago Solari

(9) Adrián Martínez

(7) Duván Vergara

Suplentes

(21) Gabriel Arias

(6) Marcos Rojo

(18) Franco Pardo

(8) Alan Forneris

(16) Martín Barrios

(24) Adrián Fernández

(11) Matías Zaracho

(26) Richard Sánchez

(36) Bruno Zuculini

(37) Gonzalo Reyna

(17) Tomás Conechny

(77) Adrián Balboa

Entrenador: Gustavo Costas