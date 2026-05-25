Franco Colapinto recibió elogios tras el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto fue sexto en el Gran Premio de Canadá, su mejor resultado en la Fórmula 1. Luego de arrancar complicado el entrenamiento del viernes, donde el Alpine no giró ni una vuelta completa debido a problemas con el acelerador y la batería, todo cambió y tanda a tanda, los resultados aparecieron.

Steve Nielsen, director deportivo de la escudería francesa, habló sobre el rendimiento del argentino en Montreal: “Todavía es pronto, supongo que es una muestra de dos carreras. Lo hizo bien en Miami y volvió a hacerlo bien aquí. Ojalá siga así por mucho tiempo. No puedo fingir que sé qué cambió con Franco, pero sea lo que sea, hay que seguir por este camino”.

“Ha sido una superestrategia, un gran trabajo y un gran pilotaje. Franco ha hecho un gran trabajo y también Pierre, ambos en los puntos a la vez por primera vez, así que estoy bastante contento”, había declarado Briatore tras la carrera.

A diferencia de Colapinto, Pierre Gasly no se sintió del todo cómodo, aunque finalizó octavo en la carrera: “Pierre no estuvo contento con el balance del coche durante todo el fin de semana. Necesito ver cómo se sintió en la carrera, pero el equipo no entró en pánico, siguió trabajando y el resultado llegó”, comentó Nielsen.

Además, reconoció que la mala elección de neumáticos por parte de algunas escuderías como McLaren los benefició y comparó la situación con la sufrida por Alpine en China, donde la estrategia no fue la mejor: “Tuvimos algo de suerte porque otros hicieron elecciones de neumáticos algo extrañas al comienzo, así que eso terminó perjudicando a los dos McLaren, pero lo tomamos. En China probablemente nos fuimos con la mitad de los puntos que deberíamos haber conseguido, así que a veces está de tu lado y a veces en contra, pero el equipo trabajó bien”.

Alpine escala en el campeonato

El paso de Alpine por Canadá fue muy fructífero, sumando importantes puntos, no sólo por sus pilotos sino con vistas al campeonato de constructores, que actualmente lidera con comodidad Mercedes Benz con 219 unidades, seguido por Ferrari con 147, McLaren con 106 y Red Bull con 57.

El equipo francés logró ascender al quinto puesto de la tabla con un gran trabajo de Franco Colapinto, que aportó ocho puntos y de Pierre Gasly que sumó otros cuatro el domingo. Antes de que se pusiera en marcha el Gran Premio de Canadá, se encontraba en el sexto lugar por detrás de Haas, a quien logró desbancar con la buena cosecha.

La sumatoria del equipo BWT Alpine F1 Team es hasta el momento de 35 puntos, consolidándose en el quinto lugar del campeonato de constructores con 14 unidades de ventaja sobre Racing Bulls y a 22 de Red Bull.

De esta forma, el fabricante francés se empieza a afianzar como un equipo fuerte en mitad de tabla para arriba, luchando mano a mano con los rivales más fuertes de la grilla.