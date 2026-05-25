Luego de la campaña de vacunación del sector ganadero contra la aftosa, Fucofa informó que el rodeo bovino provincial no registró cambios significativos.

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas.

El stock ganadero en Entre Ríos se mantiene estable en 4.349.331 cabezas, según se informó luego de la finalización del primer operativo de vacunación contra la fiebre aftosa de 2026. Los datos fueron difundidos por el Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) a partir del relevamiento realizado por la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa).

Desde la entidad señalaron que, en términos generales, el rodeo entrerriano no registró variaciones significativas respecto de campañas anteriores. El operativo sanitario alcanzó a 44.768 unidades productivas distribuidas en toda la provincia.

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Además, se indicó que por disposición expresa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no fueron vacunados 67.105 bovinos pertenecientes a feedlots habilitados radicados en Entre Ríos.

En el detalle por categorías, el informe precisó que el stock provincial está compuesto por 1.789.379 vacas; 79.802 toros; 22.165 toritos; 1.137.403 terneros; 411.188 novillos; 407.906 novillitos y 501.488 vaquillonas.

Desde el sector agropecuario destacaron la importancia de la campaña sanitaria para sostener el estatus sanitario provincial y garantizar la trazabilidad de la producción ganadera entrerriana, uno de los pilares de la economía regional.