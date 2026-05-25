Uno Entre Rios | Economia | ganadero

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Luego de la campaña de vacunación del sector ganadero contra la aftosa, Fucofa informó que el rodeo bovino provincial no registró cambios significativos.

25 de mayo 2026 · 22:21hs
El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas.

El stock ganadero en Entre Ríos se mantiene estable en 4.349.331 cabezas, según se informó luego de la finalización del primer operativo de vacunación contra la fiebre aftosa de 2026. Los datos fueron difundidos por el Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) a partir del relevamiento realizado por la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa).

LEER MÁS: Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

El stock provincial ganadero

Desde la entidad señalaron que, en términos generales, el rodeo entrerriano no registró variaciones significativas respecto de campañas anteriores. El operativo sanitario alcanzó a 44.768 unidades productivas distribuidas en toda la provincia.

CAME registra escapadas cortas y turismo regional en el feriado del 25 de Mayo con $340,000 millones en el país. Entre Ríos marcada por cautela en el gasto 

Turismo: Entre Ríos registró un movimiento modesto

el campo en la balanza: retenciones, soja y el futuro que se siembra hoy

El campo en la balanza: retenciones, soja y el futuro que se siembra hoy

Además, se indicó que por disposición expresa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) no fueron vacunados 67.105 bovinos pertenecientes a feedlots habilitados radicados en Entre Ríos.

En el detalle por categorías, el informe precisó que el stock provincial está compuesto por 1.789.379 vacas; 79.802 toros; 22.165 toritos; 1.137.403 terneros; 411.188 novillos; 407.906 novillitos y 501.488 vaquillonas.

Desde el sector agropecuario destacaron la importancia de la campaña sanitaria para sostener el estatus sanitario provincial y garantizar la trazabilidad de la producción ganadera entrerriana, uno de los pilares de la economía regional.

ganadero Entre Ríos Fucofa aftosa
Noticias relacionadas
6 de cada 10 argentinos advierten que la economía definirá su voto en 2027

6 de cada 10 argentinos advierten que la economía definirá su voto en 2027

El Indec informó que repuntó la actividad económica en marzo y subió 5,5% y anotó la mejor suba desde junio de 2025. 

Indec: repuntó la actividad económica en marzo: subió 5,5% y anotó la mejor suba desde junio de 2025

Construir en Paraná es 32% más caro que hace un año.

Construir en Paraná es 32% más caro que hace un año

Ver comentarios

Lo último

La industria de autopartes alertó por una caída del 9,7% y el avance de importaciones

La industria de autopartes alertó por una caída del 9,7% y el avance de importaciones

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Ultimo Momento
La industria de autopartes alertó por una caída del 9,7% y el avance de importaciones

La industria de autopartes alertó por una caída del 9,7% y el avance de importaciones

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas

Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas

Policiales
Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

Ovación
LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

Franco Colapinto recibió elogios tras el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto recibió elogios tras el Gran Premio de Canadá

En Concordia se vivieron vibrantes finales

En Concordia se vivieron vibrantes finales

Paraná Campaña: Cultura de Crespo, el último clasificado a cuartos de final

Paraná Campaña: Cultura de Crespo, el último clasificado a cuartos de final

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

El posteo de Lautaro Rivero tras las críticas por el penal cometido ante Belgrano

La provincia
El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Túnel Subfluvial: nuevos desvíos en la cabecera santafesina debido a las obras de bacheo

Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas

Entre Ríos: el SMN renovó el alerta violeta por bancos de niebla y neblinas

Felipe Berruhet: La baja de retenciones no soluciona todos los problemas del campo

Felipe Berruhet: "La baja de retenciones no soluciona todos los problemas del campo"

Dejanos tu comentario