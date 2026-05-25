En Concordia se vivieron vibrantes finales En Concordia corrieron el TC 850, las tres divisionales del Competición Especial, Fórmula Entrerriana y Fórmula 3 Entrerriana. 25 de mayo 2026 · 19:59hs

El TC 850 fue una de las categorías que se presentó este fin de semana en Concordia.

El TC 850 disputó su tercera fecha de la temporada en el autódromo de Concordia, donde la victoria en la carrera final quedó en manos de Fabio Todone. El piloto de Seguí fue contundente durante todo el fin de semana y coronó un gran trabajo llevándose el triunfo en la tercera fecha de la temporada 2026.

tc 850 Automovilismo provincial en Concordia. Martín Aldas ganó la final de TC 850 Seniors. Con una gran actuación, el piloto de Paraná supo aprovechar cada oportunidad en pista y selló un triunfo clave en la tercera fecha del campeonato 2026.

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Todone fue el vencedor y detrás arribaron Alejandro Cisneros, Rodrigo Miraglio, Gabriel Schneider, Martin Aldas (S), Pablo Morales, Gonzalo Salas (S), Exequiel Rolón, Maximiliano Lozano y Néstor Guerrero (S). El resto de las categorías en Concordia También el Competición Especial fue parte del evento. En Clase 1 ganó Marco Risso, en Clase 2 se impuso Exequiel Dodera y en Clase 3 la victoria quedó en manos de Tobías Ronconi. En Fórmula Entrerriana se impuso Emilio Villanova y en Fórmula 3 Entrerriana ganaron Thiago Coffy y Joaquín Pagola.