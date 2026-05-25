Banco Entre Ríos informó que ya se encuentra habilitado en su sitio web el formulario para los trabajadores que deseen adherirse al “Plan de Alivio Financiero”.

Banco Entre Ríos ofrece hasta 60 cuotas para refinanciar deudas.

El Banco Entre Ríos informó que ya se encuentra habilitado en su sitio web el formulario para los trabajadores públicos, privados y jubilados que deseen adherirse al “Plan de Alivio Financiero” anunciado por el gobierno provincial, a fin de obtener beneficios exclusivos para la refinanciación de sus deudas, tales como 2 meses iniciales de gracia y un plazo extendido de hasta 60 meses para pagar, con una tasa muy accesible.

El Banco habilitó en su sitio web oficial www.bancosentrerios.com.ar el acceso al programa de manera simple y 100% online. Desde allí, los interesados podrán completar el formulario y adjuntar la documentación requerida. El ingreso se realiza a través de la sección “Préstamos” > “Gestioná tus deudas” > “Plan de Alivio Financiero”.

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Beneficios del programa

Entre los principales beneficios del programa se destacan:

• 60 días de gracia: el beneficiario comienza a pagar recién en el tercer mes.

• Tasa fija del 60% TNA.

• Plazos de hasta 60 meses.

• Destinado a empleados -públicos y privados- y jubilados

Cómo iniciar la solicitud

El proceso de adhesión se realiza en tres simples pasos:

1. Ingresar a la web oficial del Banco Entre Ríos https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/prestamos/plan-alivio-financiero

2. Completar los datos básicos y la documentación solicitada en el formulario exclusivo.

3. El Banco inicia el proceso de evaluación de cada situación particular y se comunica con el cliente para coordinar los pasos a seguir.

Nuevas herramientas

El programa está orientado a brindar herramientas concretas para que trabajadores del sector público y privado, autónomos y jubilados puedan ordenar su economía familiar, reestructurar sus obligaciones financieras y mejorar su capacidad de ingreso.

Con esta iniciativa, Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de acompañar a las familias entrerrianas con soluciones financieras que contribuyan a su bienestar y al desarrollo económico de la provincia.