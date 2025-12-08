Uno Entre Rios | Ovación | Exequiel Zeballos

Desde el entorno de Exequiel Zeballos desmienten su salida por cansancio

La salida de Zeballos generó polémica: Úbeda dijo que estaba cansado, pero desde su entorno lo desmintieron y cuestionaron la decisión del entrenador.

8 de diciembre 2025 · 17:13hs
Desde el entorno de Exequiel Zeballos desmienten su salida por cansancio.

Desde el entorno de Exequiel Zeballos desmienten su salida por cansancio.

Boca no pudo con Racing en La Bombonera y quedó eliminado del Torneo Clausura. El equipo de Gustavo Costas se impuso por 1-0 con un gol de Maravilla Martínez y se clasificó a la gran final del torneo local, que se disputará el próximo sábado en Santiago del Estero. El rival se definirá este lunes entre Estudiantes y Gimnasia.

Uno de los momentos más polémicos de la noche ocurrió cuando Claudio Úbeda decidió reemplazar a Exequiel Zeballos a los 25 minutos del segundo tiempo. El Changuito, el futbolista más desequilibrante de Boca, dejó un vacío notorio en el ataque. En su lugar ingresó Alan Velasco, quien no logró influir en los 20 minutos que estuvo en cancha.

Polémica por la salida de Exequiel Zeballos: desmienten a Úbeda

En conferencia de prensa, Úbeda explicó: "Lo que estábamos viendo con gestos es que Exequiel estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo. Si miramos para atrás, en los tres partidos anteriores también había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico muy grande durante el tiempo que estuvo en campo y por eso tomamos esa decisión".

Y añadió: "Con el ingreso de Alan busqué una característica similar en el hecho de ser derecho y jugar a pie cambiado en el sector izquierdo. Darle aire al reemplazo de Exequiel que estaba un poco cansado y que pueda sumarse a la mitad de la cancha a tener más control de juego, que era lo que pretendíamos porque el partido estaba demasiado dividido por el ida y vuelta que proponía Racing".

Tras las declaraciones de Úbeda, Rorro Carballo (integrante de la empresa que representa a Zeballos) publicó en sus redes un mensaje en el que desmentía al entrenador. "No estaba cansado… todo tocuen", escribió. Horas más tarde, cerró la cuenta desde la que realizó la publicación.

