En Santo Tomé se define el Torneo Regional del Litoral Femenino

Este domingo, en las instalaciones de Cha Roga, se disputará la tercera y última fecha del Torneo Regional del Litoral. Echagüe se juega su última ficha.

Cha Roga o Echagüe será el campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino.

Se define este domingo el Torneo Regional del Litoral (TRL) Femenino , con la disputa de la tercer y última fecha de la competencia organizada de manera conjunta por la Unión Entrerriana de Rugby (UER), la Unión Santafesina de Rugby (USR) y la Unión de Rugby de Rosario (URR).

La jornada se disputará en las instalaciones de Cha Roga de Santo Tomé, donde el dueño de casa depende de sí mismo para poder quedarse con el título, ya que viene de ganarle un partido clave al Atlético Echagüe Club en la segunda jornada desarrollada en Paraná, que le permitió llegar a esta fecha como único líder del interuniones.

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A las Cangrejas les alcanzará con sumar, como mínimo, dos puntos ante Alma Juniors de Esperanza para no depender de nadie.

Por su parte, el Negro sabe que depende de un milagro deportivo para quedarse con la corona, ya que deberá ganar sus dos partidos –con punto bonus si es posible– ante los equipos rosarinos de Caranchos y Old Resian, y esperar por el tropiezo de Cha Roga.

Vale destacar que el campeón del TRL obtendrá una plaza para el Nacional de Clubes.

La programación en Cha Roga

11.30: Juveniles A vs Juveniles B

11.50: Echagüe vs Caranchos

12.30: Mulitas vs Old Resian

13.10: Cha Roga vs Alma Juniors

13.30: Juveniles B vs Juveniles A

14.10: Echagüe vs Old Resian

14.50: Mulitas vs Caranchos

Desde las 16 se llevará a cabo la premiación y el clásico tercer tiempo entre las delegaciones.

Las posiciones: Cha Roga 19 puntos; Echagüe 11; Caranchos 7; Old Resian y Alma Juniors 5; Mulitas de Fray Bentos 4.