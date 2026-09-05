Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinado

El reclamo de una deuda por la cosecha habría sido el conflicto que desencadenó el homicidio en barrio Sapito de Concordia. Hay un detenido.

A medida que pasan las horas, se conocen nuevos detalles en torno al homicidio ocurrido durante la jornada de este sábado en el barrio Sapito de Concordia . La víctima fue identificada como Alejandro Dealmeida, quien habría recibido al menos dos puñaladas en la zona de la espalda.

Las heridas sufridas le habrían provocado la muerte prácticamente de manera inmediata, por lo que su cuerpo quedó tendido en el lugar donde posteriormente trabajó personal de la División Policía Científica. Luego de las pericias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue por disposición del fiscal Martín Núñez, quien quedó a cargo de la investigación.

Según indicó Concordia Policiales, el conflicto que terminó con la muerte de esta persona se habría iniciado minutos antes en calle Balcarce, en cercanías de una plaza ubicada en esa zona. La víctima se desplazaba de forma peatonal junto a otra persona cuando, al llegar al lugar, ambos habrían sido abordados por un grupo de personas.

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De acuerdo a la información, los agresores presuntamente le reclamaban una deuda al hombre que acompañaba a la víctima, la cual tendría relación con la cosecha. La situación habría derivado en un conflicto y una agresión, durante la cual la víctima terminó siendo apuñalada. Tras recibir las heridas, el hombre habría logrado escapar corriendo del lugar, aunque minutos después terminó cayendo y desvaneciéndose en la zona donde posteriormente fue encontrado su cuerpo.

Por el hecho, ya hay una persona detenida y sospechada por el crimen. Se trata de Federico Morales, quien quedó a disposición del fiscal Martín Núñez.