Orquesta Sinfónica de Entre Ríos trae al Juan L Ortiz a Mozart y a Beethoven

Organizada por la Secretaría de Cultura provincial, Municipio de Paraná y Asociación Mariano Moreno, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Organizada por la Secretaría de Cultura provincial, Municipio de Paraná y Asociación Mariano Moreno, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Organizada por la Secretaría de Cultura provincial, Municipio de Paraná y Asociación Mariano Moreno, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Organizada por la Secretaría de Cultura provincial, Municipio de Paraná y Asociación Mariano Moreno, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

El nuevo concierto de la Sinfónica de Entre Ríos será el viernes 11 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura provincial y la Municipalidad de Paraná, y cuenta con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo, la Asociación Mariano Moreno y el Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo. La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presentará un programa dedicado a obras de W. A. Mozart y L. V. Beethoven. La función contará con la actuación de Silvina Álvarez (viola) y Xavier Inchausti (violín) como solistas invitados, e incluirá la Sinfonía Concertante para violín y viola de W. A. Mozart y la Sinfonía N.º 3 “Heroica” de L. V. Beethoven.

Sobre la Sinfonía "Heroica"

En 1802, Beethoven, enfrentado a su creciente sordera, redactó el Testamento de Heiligenstadt, donde confesaba su alterado estado físico y psicológico. Más tarde, mencionó que buscaba un "nuevo camino" que reflejara su angustioso estado de ánimo y le permitiera superarlo. Esta catarsis se produjo simultáneamente con el descubrimiento de la música teatral, la composición del oratorio Christus am Ölberge y el embarque en su proyecto operístico que daría lugar a Fidelio. El "nuevo camino" se dirigía hacia una música que destacaba el elemento del sentimiento extraído de la experiencia vital.

La Sinfonía "Eroica" figura entre las respuestas más influyentes de un compositor a estímulos extramusicales, siendo el estímulo Napoleón Bonaparte. Beethoven consideró inicialmente a Napoleón como el salvador de Europa, pero se sintió desencantado cuando se coronó emperador, retirando la inscripción "Sinfonía Bonaparte" y sustituyéndola por "Sinfonía Eroica". Con dos estruendosos acordes en mi bemol que abren la obra, Beethoven se convierte en el creador de una música nueva, introduciendo en el primer movimiento cuatro ideas temáticas separadas con gran fanfarria de los metales.

El movimiento lento, una marcha fúnebre, recuerda las emociones de alguien que observa el cortejo fúnebre desde lejos, mientras que el scherzo, deslumbrantemente veloz, significa un renacimiento del espíritu con una impresionante exhibición para las trompas. El final representa el renacimiento completo del gigante, empleando un tema utilizado en Criaturas de Prometeo transformado en algo espléndidamente noble. La sinfonía culmina con una conmovedora melodía de marcha y termina con una nota de ardiente triunfo.

Silvina Álvarez en Viola

Violista nacida en Córdoba, Argentina. Actualmente es solista de Viola de la Orquesta Nacional de España y profesora de viola y repertorio orquestal en el Centro de Estudios Musicales Katarina Gurska. Discípula de Bruno Giuranna, Ettore Causa y Nobuko Imai, inició sus estudios musicales en Argentina a los seis años con su padre, Néstor Álvarez, para luego formarse con Humberto Carfi, Alberto Lysy y José Bondar. Toca una viola Frédérich Chaudière, construida en Montpellier (Francia) en 2009.

En Argentina ha sido integrante de la Camerata Bariloche, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Nacional Argentina y la Orquesta Sinfónica de Córdoba. En Europa ha colaborado con la Orquesta del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta de Radio y Televisión Española, la Orquesta Les Arts de Valencia, la Sinfonietta de Lausanne (Suiza) y la Orquesta de Cámara de Cascais e Oeiras (Portugal).

Como solista, se ha presentado junto a la Orquesta Nacional Argentina, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Provincial de Rosario, la Camerata Bariloche, la Camerata Lysy y la Orquesta Metropolitana de Córdoba, entre otras. Representando al país, participó en el 43º International Viola Congress de Cremona (Italia) junto a Alicia Bellville, y en el 45º International Viola Congress de Rotterdam junto a Juan Esteban Cuacci.

En música de cámara se destaca su labor en Il Maniático Ensemble y el Cuarteto Petrus —con quienes realizó grabaciones—, además de haber integrado la Camerata Lysy. En el ámbito contemporáneo ha participado en proyectos con la Sinfonietta de Londres, Ensemble Modern y Neue Musik Berlin.

Abocada desde hace años a la difusión del repertorio original para viola de autores latinoamericanos, actualmente se encuentra inmersa en la grabación y edición de un libro de estudios para viola sola escritos por Juan Esteban Cuacci, pianista y compositor con quien colabora desde hace más de diez años. Asimismo, desarrolla una continua labor docente en la preparación de violistas para organismos como la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) y la OJA (Orquesta Joven de Andalucía).

Xavier Inchausti en Violín

Se desempeñó como concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional y actualmente ocupa dicho rol en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Integra además el Trío Ginastera y ha participado del 1°, 2° y 5° Festival Konex de Música Clásica.

En el exterior se ha presentado como solista junto a la Musikverein Pressbaum Orchester y Wiener Tonkunst Vereinigung Orchester (Viena), Filarmónica de Sarajevo, Sinfónica del SODRE, Filarmónica de Montevideo, Sinfónica de Chile, National Ukrainian Symphony (Kiev), Berliner Symphoniker Orchester, Moscow Symphony Orchestra, Sinfónica de Campinas (Brasil), Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Sinfónica de Vitoria (Brasil), Orquesta de Cámara Reina Sofía de Madrid, State Philharmonic Orchestra (Rumania) y Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, entre otras.

En su discografía se destaca la grabación para el sello Naxos del concierto de Esteban Benzecry junto a la Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra, bajo la conducción de Pablo Boggiano.

Su trayectoria ha sido distinguida como Mejor Solista Instrumental 2011/2015 por la ACMA y galardonada con el Primer Premio en el Concurso Internacional de Violín Dr. Luis Sigall.