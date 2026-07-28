En Echagüe están listas para el inicio del Torneo Regional del Litoral Femenino

El certamen interuniones tendrá tres jornadas e iniciará el domingo en Rosario. En Echagüe anehelan con volver a levantar el trofeo como lo hicieron en 2024.

Con la ilusión de volver a pelear por el título en el interregional, el equipo del Atlético Echagüe Club de Paraná comenzará el domingo su participación en el Torneo Regional del Litoral (TRL) Femenino de rugby, certamen que reunirá a los mejores equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario y que otorgará una plaza para el Nacional de Clubes.

El conjunto paranaense, campeón de la edición 2024, buscará recuperar la corona en un campeonato que se disputará bajo la modalidad de 12 jugadoras contra 12 y contará con tres jornadas. La primera tendrá lugar en la cancha de Caranchos, en Rosario; la segunda se desarrollará el 16 de agosto en las instalaciones de Echagüe, mientras que el cierre será el 6 de septiembre en Cha Roga, en Santo Tomé.

Además de Echagüe, representarán a la Unión Entrerriana de Rugby (UER) Mulitas de Fray Bentos, de la República Oriental del Uruguay. También competirán Cha Roga de Santo Tomé y Alma Juniors de Esperanza, por la Unión Santafesina de Rugby (USR), y Caranchos y Old Resian, por la Unión de Rugby de Rosario (URR).

En la fecha inaugural, el elenco paranaense afrontará dos compromisos. Desde las 11 enfrentará a Alma Juniors y, a las 13.40, cerrará la jornada frente a Las Mulitas, en busca de comenzar con el pie derecho un torneo que promete un alto nivel de competencia.

La segunda fecha, que tendrá a Echagüe como anfitrión, será una buena oportunidad para hacerse fuerte de local frente a su gente. Allí se medirá con Cha Roga, mientras que en la tercera y última jornada chocará con Caranchos y Old Resian, rivales directos en la pelea por el campeonato.

El fixture del Torneo Regional del Litoral Femenino

Fecha 1 – Rosario (2 de agosto)

11:00: Echagüe vs. Alma Juniors

11:40: Cha Roga vs. Carancho

12:20: Mulitas vs. Alma Juniors

13:00: Cha Roga vs. Old Resian

13:40: Echagüe vs. Mulitas

Fecha 2 – Entre Ríos (16 de agosto)

11:00: Carancho vs. Old Resian

11:40: Cha Roga vs. Mulitas

12:20: Old Resian vs. Alma Juniors

13:00: Cha Roga vs. Echagüe

13:40: Carancho vs. Alma Juniors

Fecha 3 – Santa Fe (6 de septiembre)

11:00: Echagüe vs. Carancho

11:40: Mulitas vs. Old Resian

12:20: Cha Roga vs. Alma Juniors

13:00: Echagüe vs. Old Resian

13:40: Mulitas vs. Carancho