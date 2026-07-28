Con la ilusión de volver a pelear por el título en el interregional, el equipo del Atlético Echagüe Club de Paraná comenzará el domingo su participación en el Torneo Regional del Litoral (TRL) Femenino de rugby, certamen que reunirá a los mejores equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario y que otorgará una plaza para el Nacional de Clubes.
En Echagüe están listas para el inicio del Torneo Regional del Litoral Femenino
El certamen interuniones tendrá tres jornadas e iniciará el domingo en Rosario. En Echagüe anehelan con volver a levantar el trofeo como lo hicieron en 2024.
El conjunto paranaense, campeón de la edición 2024, buscará recuperar la corona en un campeonato que se disputará bajo la modalidad de 12 jugadoras contra 12 y contará con tres jornadas. La primera tendrá lugar en la cancha de Caranchos, en Rosario; la segunda se desarrollará el 16 de agosto en las instalaciones de Echagüe, mientras que el cierre será el 6 de septiembre en Cha Roga, en Santo Tomé.
Además de Echagüe, representarán a la Unión Entrerriana de Rugby (UER) Mulitas de Fray Bentos, de la República Oriental del Uruguay. También competirán Cha Roga de Santo Tomé y Alma Juniors de Esperanza, por la Unión Santafesina de Rugby (USR), y Caranchos y Old Resian, por la Unión de Rugby de Rosario (URR).
En la fecha inaugural, el elenco paranaense afrontará dos compromisos. Desde las 11 enfrentará a Alma Juniors y, a las 13.40, cerrará la jornada frente a Las Mulitas, en busca de comenzar con el pie derecho un torneo que promete un alto nivel de competencia.
La segunda fecha, que tendrá a Echagüe como anfitrión, será una buena oportunidad para hacerse fuerte de local frente a su gente. Allí se medirá con Cha Roga, mientras que en la tercera y última jornada chocará con Caranchos y Old Resian, rivales directos en la pelea por el campeonato.
El fixture del Torneo Regional del Litoral Femenino
Fecha 1 – Rosario (2 de agosto)
11:00: Echagüe vs. Alma Juniors
11:40: Cha Roga vs. Carancho
12:20: Mulitas vs. Alma Juniors
13:00: Cha Roga vs. Old Resian
13:40: Echagüe vs. Mulitas
Fecha 2 – Entre Ríos (16 de agosto)
11:00: Carancho vs. Old Resian
11:40: Cha Roga vs. Mulitas
12:20: Old Resian vs. Alma Juniors
13:00: Cha Roga vs. Echagüe
13:40: Carancho vs. Alma Juniors
Fecha 3 – Santa Fe (6 de septiembre)
11:00: Echagüe vs. Carancho
11:40: Mulitas vs. Old Resian
12:20: Cha Roga vs. Alma Juniors
13:00: Echagüe vs. Old Resian
13:40: Mulitas vs. Carancho