Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del domingo 6 de septiembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 6 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

6 de septiembre 2026 · 08:25hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 6 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 6 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 6 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 6 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 6 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Aries

La jornada te impulsa a tomar la iniciativa y avanzar con asuntos pendientes. Tenés energía para poner en marcha nuevos proyectos, pero será importante no actuar de manera apresurada.

Astrología.  Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 5 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del sábado 5 de septiembre de 2026

el horoscopo para este viernes 4 de septiembre de 2026

El horóscopo para este viernes 4 de septiembre de 2026

Tauro

El domingo favorece la calma y el disfrute de los pequeños momentos. Compartir tiempo con personas queridas puede ayudarte a recuperar estabilidad y renovar energías.

Géminis

La comunicación será tu gran aliada. Una conversación pendiente puede ayudarte a aclarar una situación o encontrar una solución que hasta ahora no habías considerado.

Cáncer

Las emociones estarán especialmente presentes. Escuchar lo que sentís y expresar tus necesidades te permitirá fortalecer vínculos y encontrar mayor tranquilidad.

Leo

Tu carisma estará en alza y podrías destacarte en encuentros sociales. Aprovechá esta energía para disfrutar, compartir y darle impulso a tus proyectos personales.

Virgo

La organización será clave para comenzar la semana con tranquilidad. Ordenar pendientes y establecer prioridades te permitirá despejar la mente y sentir mayor control.

Horóscopo.

Horóscopo.

Libra

Buscar el equilibrio será fundamental, especialmente en tus relaciones. Una charla sincera puede ayudarte a resolver diferencias y recuperar la armonía.

Escorpio

Tu intuición estará especialmente activa. Prestá atención a lo que percibís, pero evitá sacar conclusiones apresuradas antes de tener toda la información.

Sagitario

Las ganas de salir de la rutina estarán presentes. Un paseo, una actividad diferente o un plan espontáneo puede renovar tu entusiasmo y mejorar tu ánimo.

Capricornio

Las responsabilidades pueden seguir ocupando parte de tu cabeza, pero el descanso también necesita su lugar. Permitite desconectar y disfrutar del domingo.

Acuario

Las ideas nuevas aparecerán con facilidad. Es un buen momento para pensar en proyectos a futuro y comenzar a darle forma a algo que venís imaginando.

Piscis

La jornada favorece la introspección y el bienestar emocional. Un momento de calma y desconexión te ayudará a recuperar energías y comenzar la semana con mayor serenidad.

Horóscopo domingo Signo Astrología zodíaco
Noticias relacionadas
Horóscopo.

El horóscopo para este jueves 3 de septiembre de 2026

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 2 de septiembre de 2026

el horoscopo para este martes 1 de septiembre de 2026

El horóscopo para este martes 1 de septiembre de 2026

el horoscopo para este lunes 31 de agosto de 2026

El horóscopo para este lunes 31 de agosto de 2026

Ver comentarios

Lo último

Franco Colapito quedó 9° tras el despiste, tras pelear la punta

Franco Colapito quedó 9° tras el despiste, tras pelear la punta

Natalia Hatt: Los contenidos de primer año ahora los termino en segundo

Natalia Hatt: "Los contenidos de primer año ahora los termino en segundo"

Prorrogan la convocatoria para directores entrerrianos del Teatro Nacional Cervantes

Prorrogan la convocatoria para directores entrerrianos del Teatro Nacional Cervantes

Ultimo Momento
Franco Colapito quedó 9° tras el despiste, tras pelear la punta

Franco Colapito quedó 9° tras el despiste, tras pelear la punta

Natalia Hatt: Los contenidos de primer año ahora los termino en segundo

Natalia Hatt: "Los contenidos de primer año ahora los termino en segundo"

Prorrogan la convocatoria para directores entrerrianos del Teatro Nacional Cervantes

Prorrogan la convocatoria para directores entrerrianos del Teatro Nacional Cervantes

El Peronismo de Federal lanzó el Frente de Unidad Justicialista

El Peronismo de Federal lanzó el Frente de Unidad Justicialista

La primavera se adelanta y las alergias ya empiezan a hacerse sentir en Entre Ríos

La primavera se adelanta y las alergias ya empiezan a hacerse sentir en Entre Ríos

Policiales
Urribarri, Báez y Aguilera ya están presos por corrupción: el megajuicio y los delitos

Urribarri, Báez y Aguilera ya están presos por corrupción: el megajuicio y los delitos

Concordia: investigan el uso de cocaína como pago a cosecheros

Concordia: investigan el uso de cocaína como pago a cosecheros

Homicidio de Bassi: un error ortográfico delator, la moto vendida por nada y un corte de pelo de urgencia

Homicidio de Bassi: un error ortográfico delator, la moto vendida por nada y un corte de pelo de urgencia

Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinado

Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinado

Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Peronismo de Federal lanzó el Frente de Unidad Justicialista

El Peronismo de Federal lanzó el Frente de Unidad Justicialista

La primavera se adelanta y las alergias ya empiezan a hacerse sentir en Entre Ríos

La primavera se adelanta y las alergias ya empiezan a hacerse sentir en Entre Ríos

Comedores escolares: el Procurador General respaldó sentencia que permite continuar con nuevo sistema de alimentación escolar

Comedores escolares: el Procurador General respaldó sentencia que permite continuar con nuevo sistema de alimentación escolar

La Paz recibirá a pescadores de todo el país en la Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano

La Paz recibirá a pescadores de todo el país en la Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano

Germán Galli y el regreso del gran golf a Paraná

Germán Galli y el regreso del gran golf a Paraná

Dejanos tu comentario