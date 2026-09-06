Meteorólogo indicó que "se está esperando a El Niño Muy Fuerte"

El meteorólogo Miguel Tea pidió llevar tranquilidad y destacó que el fenómeno El Niño “es algo que ya lo hemos vivido los concordienses o la zona del litoral”.

En la previa de lo que será la presencia del fenómeno de El Niño en el mundo, recientemente la Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que se trata que podría ser de características más intensas en más de 70 años y durar al menos hasta febrero de 2027.

Tantos los municipios, como la provincia de Entre Ríos se están preparando para las consecuencias que podría desatar esta condición del clima en los próximos meses en el Litoral e inclusive en localidades como Concordia indicaron que de darse una crecida del río Uruguay por encima de los 15 metros podrían llegar a ubicarse en el orden de los 3 mil o 3.500 evacuados.

Miguel Ángel Tea es meteorólogo de Concordia y sobre el fenómeno que se avecina aclaró que “muchos hablan de un Súper Niño y quiero decirles que esa no es una denominación que tenga la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial o el Servicio Meteorológico Nacional. Súper Niño no está dentro de la nomenclatura de los fenómenos meteorológicos”.

No obstante, el especialista precisó "va a ser un Niño fuerte por los datos que se tienen hasta hoy en día para los próximos meses. El Niño va de un Niño Neutral, Débil, Fuerte, Muy Fuerte y Severo. Lo que se está esperando por ahora es un Niño Muy Fuerte con condiciones que estamos viviendo igual que en el 2015".

Tea también pidió "llevar tranquilidad, esto es algo que ya lo hemos vivido los concordienses o la zona del litoral. Es mejor no hablar de un Súper Niño y mostrar imágenes porque la gente tal vez no lo está interpretando bien y hay mucha información que lo relacionan con el niño. El otro día me preguntaban si lo que había pasado en Nepal era producto del Niño y no, no es producto del Niño. He leído que hasta lo vinculan a los terremotos en Venezuela, en Colombia y en Perú que ha sido por el fenómeno del Niño y no es así”.

Para el especialista este fenómeno que llegará a nuestro territorio se trata de un fenómeno global, asociándolo a las olas de calor que hubo durante el verano en el hemisferio norte, las sequías que se producen en la India, "las nevadas que tenemos en la cordillera de los Andes, lluvias en el Perú, eso sí son producto del fenómeno del Niño".

Foto: Arriba noticias

El meteorólogo dejó en claro que "en algunos sectores del mundo lo afecta de una forma, acá a nosotros nos afecta con las precipitaciones, con más nubosidad, por eso tuvimos pocos días de sol a fines de julio y casi todo agosto”.

Cabe destacar que la semana pasada el gobernador Rogelio Frigerio declaró la Emergencia Hídrica en toda la provincia a partir del Informe Técnico de Riesgo Hídrico elaborado por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias y la situación hidrometeorológica prevista para los próximos meses. Ese decreto establece por 180 días corridos esta medida que busca realizar lo necesario para prevenir, mitigar y reducir los efectos y daños que se pudieran suscitar.

"Es algo muy bueno, porque este fenómeno ya que está en una fase activa y la emergencia permitirá disponer de todos los medios que tenga el estado provincial, municipal para recurrir a ayudar a aquellas personas a través de las crecidas del río, de los campos anegados de precipitaciones porque va a pasar eso, ya está pasando en algunos lugares de Santa Fe, donde los campos ya no absorben agua y tienen que andar corriendo los animales", precisó.

Respecto a lo que podrá suceder en materia de precipitaciones, Tea indicó que "la lluvia que tengamos en la zona del lago Salto Grande y lo que es río abajo, no van a afectar a la crecida del río. Lo más importante de las precipitaciones es lo que se dará en el sur de Brasil y eso es lo que nos importa realmente a toda la gente de la costa del Uruguay".

Cuando llegará el fenómeno de El Niño

Consultado en qué momento se dará el pico de este fenómeno en la región del Litoral, el especialista contó: “El próximo trimestre dan precipitaciones por encima de lo normal entre un 45 a un 50% más de lo normal y en la zona sur de Brasil es un poco más alto el porcentaje. Eso es para este trimestre de lo que es septiembre, octubre, noviembre, pero el fuerte en sí va entre mediados de noviembre a mediados de enero. Esto quiere decir también que vamos a tener crecidas del río constantemente, tal vez con alguna inundación, que llegue a la cota 14, incluso hay algunos informes donde dicen que llega a la cota 16. Lamentablemente no vamos a tener playa en el verano prácticamente por las crecidas del río, por las precipitaciones en sí”.