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En Concepción del Uruguay hubo finales friccionadas

El Competición Especial y la Fórmula 3 Entrerriana disputaron una nueva fecha de sus campeonatos en el trazado de Concepción del Uruguay.

3 de agosto 2026 · 20:18hs
La Clase 3 disputó la quinta fecha de la temporada en el trazado de la Histórica.

La Clase 3 disputó la quinta fecha de la temporada en el trazado de la Histórica.

El Competición Especial disputó el pasado fin de semana la quinta fecha de la temporada en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde Nicolás Barreto, Julio Collazo y Sebastián Elola se subieron a lo más alto del podio. En Fórmula 3 Entrerriana ganó las dos carreras Joaquín Pagola.

Corrió el Competición Especial.

Corrió el Competición Especial.

En Clase 1 del Competición Especial el campeón cortó la hegemonía. Con total autoridad Nicolás Barreto saltó a la punta y se desentendió de la impresionante lucha planteada por Marco Risso y Guillermo Suarez.

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La final fue prolija, pero a toda velocidad el pelotón de la mitad dejó a un ordenado Martín Solari cuarto y un podio que de seguro está al caer. El oriental Sebastián Braida fue certero en su regreso con un gran puesto 5, en tanto que Diego Braida ganó en Copa Seniors, donde Jorge Lambert fue segundo y no deja de sumar puntos grandes para el campeonato.

La Clase 2 tuvo una final al todo o nada. Fue una carrera que depositó un tren de autos con posibilidades de ganar en la última vuelta resultando que fue la primera victoria del piloto de experiencia nacional, Julio Collazo. Luciano Lung, ahora si redondeó un buen trabajo con el segundo lugar. Para completar el podio otro gran trabajo de Julio Villa de gran permanencia en los puestos de vanguardia.

Quizás uno de los que más perdió en el caótico último giro fue Junior Dodera, que en algún momento fue puntero. Final apagado para Leonardo Nattero, de clasificación avasallante. El domingo no pudo trasladar el mismo potencial. No largó Máximo Otazú, otro de los protagonistas del fin de semana.

La final de la Clase 3 en Concepción del Uruguay

La Clase 3 tuvo una carrera con sobrepasos por doquier y final por deportiva. Tal vez fue la carrera más aguerrida en cuanto a lucha posicional en lo que va de la temporada. Los nombres de la punta fueron mutando como los del entretenido pelotón que peleaban las demás ubicaciones.

Parecía que la final no se iba a dirimir entre otros dos que no sean el campeón Esteban Benítez y el federaense Nahuel Zanandrea. Un exceso de Benítez dejó a ambos sin chances. Allí Sebastián Elola, que venía en franco avance tras una sanción en la serie, selló el segundo triunfo de la temporada. Mientras que en segunda ubicación se estableció Tobías Ronconi, que venía de abandonar en la fecha anterior.

El de Pronunciamiento, Francisco Dangelo fue tercero al largar desde el décimo lugar. Recargo de posiciones sufrió Esteban Benítez y también Agustín Picart, que luchó por el podio, un pequeño exceso con autos que ya acusaban el desgaste de la batalla lo dejó en posición 5. En la Copa Seniors, Sebastián Elola se llevó el triunfo y al podio lo completaron Gabriel Denoni y Julián Forclaz.

Lo que dejó la Fórmula 3

La Fórmula 3 Entrerriana disputó sus dos carreras del fin de semana. El sábado la victoria quedó para el federalense Joaquín Pagola, seguido por Thiago Coffy y Gabriel Dalprá. En tanto que la competencia final del domingo volvió a vencer Pagola y lo escoltaron Thiago Coffy y Juan Percara.

Concepción del Uruguay Competición Especial Fórmula 3
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