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Incucai aprobó un nuevo protocolo para ampliar la donación de órganos y mejorar los trasplantes

La nueva técnica del Incucai busca preservar mejor los órganos tras la donación en asistolia controlada y aumentar las posibilidades de trasplante.

3 de agosto 2026 · 20:22hs
Incucai aprobó un nuevo protocolo para ampliar la donación de órganos y mejorar los trasplantes.

Incucai aprobó un nuevo protocolo para ampliar la donación de órganos y mejorar los trasplantes.

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) aprobó un nuevo protocolo destinado a incrementar la cantidad de órganos aptos para trasplante mediante la incorporación de una técnica que mejora su preservación tras la donación. La medida fue oficializada a través de la Resolución 275/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa establece las Normas para la Aplicación de la Técnica de Perfusión Regional Normotérmica (PRN) en sus modalidades abdominal, torácica y toracoabdominal, con el objetivo de optimizar los procesos de procuración de órganos en casos de donación en asistolia controlada.

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Esta modalidad de donación se aplica cuando el fallecimiento del donante se produce por el cese irreversible de las funciones circulatorias, luego de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Hasta ahora, la utilización de órganos obtenidos mediante este procedimiento era limitada, especialmente en el caso de órganos torácicos y abdominales.

Una técnica para mejorar la preservación

La Perfusión Regional Normotérmica permite restablecer de manera controlada el flujo sanguíneo y la oxigenación de los órganos a temperatura corporal normal después del fallecimiento del donante.

Según explicó el Incucai, este procedimiento reduce el deterioro que sufren los órganos durante el proceso de procuración, mejora su calidad y aumenta las probabilidades de éxito de los trasplantes.

Con esta incorporación, el organismo busca ampliar progresivamente la cantidad de órganos disponibles para pacientes que integran la lista de espera, mejorando tanto la disponibilidad como el pronóstico de los receptores.

Un protocolo unificado

La resolución establece un marco común de actuación para todas las jurisdicciones del país y fija los criterios que deberán cumplir los equipos de salud encargados de aplicar la técnica.

Entre otros aspectos, el protocolo define los criterios de selección de donantes y receptores, las condiciones técnicas para la utilización de la PRN, las responsabilidades de los equipos intervinientes y los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad, la trazabilidad y la calidad durante todo el proceso.

Asimismo, incorpora requisitos específicos de capacitación y organización para los establecimientos habilitados, con el propósito de asegurar una implementación uniforme en todo el sistema nacional de procuración y trasplante.

Elaboración con consenso federal

El nuevo protocolo fue elaborado por una comisión asesora integrada por especialistas de distintas regiones del país vinculados a equipos de procuración y trasplante.

Además, recibió el aval técnico de la Comisión Federal de Trasplantes (Cofetra), organismo que reúne a las autoridades provinciales responsables de la procuración de órganos y que funciona bajo la coordinación del Incucai.

Desde la entrada en vigencia del Protocolo de Donación en Asistolia, aprobado en 2023, los procedimientos realizados en Argentina se concentraron principalmente en la obtención de riñones. La incorporación de la Perfusión Regional Normotérmica permitirá ampliar de manera gradual la utilización de otros órganos, favoreciendo un mayor número de trasplantes y ofreciendo nuevas oportunidades a las personas que aguardan un órgano para mejorar su calidad de vida o salvar su vida.

Incucai Donación órganos
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