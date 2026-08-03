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El uruguayense Alan Picazzo continuará su carrera en el fútbol de Gibraltar

El futbolista uruguayense Alan Picazzo fue presentado como nuevo refuerzo de Mons Calpe S.C. y jugará la temporada 2026/27 en Gibraltar.

3 de agosto 2026 · 13:36hs
El uruguayense Alan Picazzo continuará su carrera en el fútbol de Gibraltar.

El uruguayense Alan Picazzo continuará su carrera en el fútbol de Gibraltar.

El futbolista uruguayense Alan Nicolás Marcel Picazzo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Mons Calpe S.C., equipo que competirá en la temporada 2026/27 del fútbol de Gibraltar.

La incorporación del atacante fue anunciada a través de las redes sociales de la institución, donde le dieron la bienvenida y destacaron sus condiciones futbolísticas, además del aporte que esperan que realice durante la próxima campaña.

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Alan Picazzo cruzó fronteras y fue anunciado como incorporación de Mons Calpe

"Alan llega con una habilidad técnica excepcional, creatividad y una mentalidad ganadora. Es un jugador dinámico con la calidad para marcar la diferencia en los metros finales del campo", expresó el club en el comunicado oficial de presentación.

Asimismo, desde Mons Calpe señalaron que el profesionalismo, la ambición y las ganas de triunfar del futbolista argentino se identifican plenamente con los valores de la institución, que buscará ser protagonista en la temporada 2026/27.

Con este nuevo desafío en el fútbol de Gibraltar, Picazzo inicia una nueva etapa en su carrera deportiva con el objetivo de aportar su talento y colaborar para que el equipo alcance sus objetivos en la próxima temporada.

Alan Picazzo Gibraltar Concepción del Uruguay
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