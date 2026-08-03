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Jimena Barón aseguró que sanó gracias a la terapia y rechazó que una pareja pueda "salvar" a alguien

La cantante Jimena Barón respondió a una seguidora en redes sociales y afirmó que su bienestar es resultado de un proceso personal y terapéutico.

3 de agosto 2026 · 20:30hs
Jimena Barón aseguró que sanó gracias a la terapia y rechazó que una pareja pueda salvar a alguien.

Jimena Barón aseguró que sanó gracias a la terapia y rechazó que una pareja pueda "salvar" a alguien.

Jimena Barón utilizó una interacción con sus seguidores en Instagram para compartir una reflexión sobre el amor, la salud emocional y el crecimiento personal. La cantante y actriz respondió a un comentario de una usuaria que atribuía su bienestar actual a su relación de pareja y dejó en claro que el cambio fue consecuencia de un proceso de terapia y trabajo sobre sí misma.

Todo comenzó cuando una seguidora le escribió: "Qué lindo que llegó Q para sanarte y arreglar lo que otros rompieron", en referencia a su pareja.

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Lejos de coincidir con esa afirmación, Barón respondió que su presente emocional no depende de otra persona, sino del camino personal que recorrió antes de iniciar la relación.

"Q es un hombre maravilloso y el amor de mi vida. Yo sané porque me rompí el ogt en terapia y él se enamoró de la versión de mí que finalmente logré", expresó la artista en sus historias de Instagram.

Además, cuestionó la idea de depositar en una pareja la responsabilidad de reparar heridas emocionales.

Jimena y los hombres

"Dejemos de hablar de hombres como si fueran Dios y démonos el reconocimiento que tanto merecemos las trabajadas", agregó.

La publicación generó repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron el mensaje sobre la importancia del cuidado de la salud mental, la terapia y el desarrollo personal antes de construir vínculos afectivos saludables.

Con su respuesta, la intérprete de La Cobra volvió a utilizar sus redes sociales para abordar temas vinculados con las relaciones, la autoestima y el crecimiento personal, un aspecto sobre el que suele expresarse con frecuencia ante su comunidad de seguidores.

Jimena Barón Terapia pareja
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