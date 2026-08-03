Recreativo tuvo su estreno en el Torneo Argentino Seniors Masculino

Recreativo cayó por 6-3 ante Hispano de San Juan en el inicio del certamen que se desarrolla en Buenos Aires. Este martes se medirá con IMPSA de Mendoza.

El Recreativo Bochas Club tuvo su estreno en el Torneo Argentino Seniors Masculino que se está disputando desde este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se extenderá hasta el sábado 8. En su primer partido, el único representante de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) cayó 6-3 ante Hispano de San Juan.

Hubo triunfos y un balance nacional positivo en la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

El Bochas volverá a jugar este martes, a partir de las 10.15, ante IMPSA de Mendoza; y cerrará su participación en el Grupo D el miércoles, desde las 17.30, cuando se mida con Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

El plantel del elenco paranaense está integrado por Joaquín Arroyo, Juan Pablo Portaluppi, Joaquín Berta, Franco Portaluppi, Ignacio García, Joaquín Mohr, Laurentino Alvarenque, Franco Blanc, Bautista Scopetta y Julián García. El director técnico es Tomás Mauro, el delegado Humberto Berta y el utilero Ricardo García.

El certamen se disputa en las pistas de Vélez, Estudiantil Porteño y Huracán. En la Zona A están Palmira, Richet Zapata, Estudiantil Porteño y Prado; en la Zona B, Olimpia, Andes Talleres, River Plate y Glaciar PC; en la Zona C, Concepción Patín Club, Centro Valenciano, Huracán y Fénix; y en la Zona E, UVT, Casa de Italia, Argentinos Juniors y Huracán de Tres Arroyos.

Por los certámenes de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

El fin de semana se jugaron dos partidos del Torneo Entrerriano Seniors Femenino de la UEHP. En la pista de Neuquen, Recreativo se impuso por 4-3 sobre Independiente de Gualeguaychú, gracias a los goles de Agustina Fernández (dos), Agustina Alvarenque y Kiara Riso; mientras que Angelina Corvetto (dos) y Simona Samacoits marcaron para el Rojo.

Además, el conjunto del sur entrerriano se midió en la misma pista con Talleres, contra el que empató 3-3 gracias a los tantos de María Paz Arenas René, Melina Méndez (dos) para las paranaenses; Corvetto (dos) y Morena Cáceres para las gualeguaychuenses.