Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

La Municipalidad de Paraná dio a conocer los resultados del certamen que reunió más de 180 propuestas en seis disciplinas

La Municipalidad de Paraná anunció los ganadores de una nueva edición de los Premios Municipales de Arte 2026 , un certamen que reunió más de 180 propuestas en seis disciplinas y que busca promover, reconocer y visibilizar la producción artística local.

Los trabajos fueron evaluados por jurados especializados en Teatro, Artes Visuales (Arte Textil y Cerámica), Danza, Música y Poema Ilustrado , acompañados por veedores que garantizaron la transparencia del proceso de selección.

La premiación se llevará a cabo el jueves 13 de agosto a las 19 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde además quedará inaugurada la muestra con las obras distinguidas en las categorías Arte Textil, Cerámica y Poema Ilustrado. La exposición podrá visitarse hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 22, mientras que los sábados y domingos abrirá de 8 a 15, con excepción del sábado 22 de agosto, cuando el horario será de 14 a 22.

Los Premios Municipales de Arte constituyen una política pública impulsada por la Municipalidad de Paraná destinada a fortalecer el desarrollo cultural de la ciudad, incentivando la creación artística y brindando un espacio de reconocimiento a las y los creadores locales.

Los Premios Municipales de Arte 2026 ya tienen sus ganadores

En la categoría Teatro, el primer premio fue para "Turrón de Otelo con Rap Flambé", con actuación y dramaturgia de Pedro Peterson y Verónica Petean, bajo la dirección y producción del Equipo Chefpeare. El segundo lugar fue para "Valga la redundancia: Manso desconcierto", de la Compañía Teastral, mientras que el tercer premio distinguió a "Madame Ciencia. Espectáculo sobre la vida de Marie Curie", protagonizada por Gabriela Trevisani.

En Arte Textil, el Primer Premio Adquisición fue para "Fragmentos de una infancia", de Juliana Roa. El segundo premio correspondió a "Último viaje II", de Mariela Isabel Herrera, y el tercero a "Translúcido, de una vez por todas", de Cecilia Ruiz.

En la disciplina Cerámica, el Primer Premio Adquisición fue otorgado a "Morfogénesis", de Nicol Fontana. El segundo premio fue para "Tesoros de agua dulce", de Patricia Silvina Abrego, y el tercero para "Siluetas de fuego", de Sonia Soledad Heit.

En Danza, el primer lugar fue para "La Muerte del Angelito", de Peregrinas del Monte – Compañía Popular de Mujeres Argentinas. El segundo premio fue para "Fragmentos del Sur", de Y. Elenco de Danza, mientras que "Ecos de lo Jondo", de Cuatro Latidos, obtuvo el tercer puesto.

En la categoría Música – Canción inédita, el primer premio fue para "Yo Mismo", de Gustavo Ezequiel González Schiavoni. El segundo reconocimiento fue para "En el Aire", de Soraya Jacob, y el tercero para "Van", de Gustavo Catriel Riedel.

Finalmente, en Poema Ilustrado, el Primer Premio Adquisición fue para "PER", de Federico Main y Sara Van Dembroucke. El segundo lugar correspondió a "Te guardo estas nubes para cuando decidas volver", de Matías Aranda y Soledad Dagrava, mientras que el tercer premio distinguió a "Memorias de boliche", de Santiago Morahan y Clarisa Benetti.

Además de los premios principales, el jurado otorgó menciones especiales en distintas disciplinas, destacando la calidad y diversidad de las propuestas presentadas en esta edición del certamen.