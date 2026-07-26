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Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

El equino, que había sido incautado por orden judicial, era custodiado provisoriamente hasta su traslado por Zoonosis.

26 de julio 2026 · 15:27hs
Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal.

Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal.

El caballo que este sábado fue secuestrado por disposición judicial en el marco de una causa por maltrato animal desapareció durante la madrugada del domingo y es intensamente buscado por la Policía de Entre Ríos.

El animal había sido incautado luego de desplomarse por agotamiento mientras tiraba de un carro en la esquina de J. J. de Urquiza y peatonal Rocamora, intervención que derivó en la aplicación de la Ley Nacional Nº 14.346 de Protección Animal y en el secuestro tanto del equino como del carro de tracción a sangre.

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Tras el procedimiento, el caballo quedó a disposición de la Dirección de Zoonosis Municipal, que dispuso su permanencia provisoria en un predio ubicado en la intersección de J. J. de Urquiza y Santa Teresita, a la espera de su traslado durante la mañana de este domingo, según consignó La Piramide.

Concepción del Uruguay: secuestraron un caballo tras un presunto caso de maltrato animal.

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Sin embargo, cuando el personal de Zoonosis llegó al lugar para concretar el traslado, constató que el equino ya no se encontraba allí.

Buscan el equino

Ante la desaparición, efectivos de la Jefatura Departamental Uruguay, con la colaboración de la Brigada de Abigeato, iniciaron un operativo de búsqueda y una investigación para establecer lo sucedido y dar con el paradero del animal.

La fiscal de turno fue informada de la situación y ordenó la realización de las actuaciones correspondientes, mientras continúan las tareas investigativas para determinar cómo desapareció el caballo y quiénes podrían haber intervenido en el hecho.

Concepción del Uruguay Justicia Maltrato animal
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